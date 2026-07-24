Rébellion inattendue au FC Barcelone : Ferran Torres rejette Flick et rejoint le PSG

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Rébellion inattendue au FC Barcelone : Ferran Torres rejette Flick et rejoint le PSG

Un nouveau scandale de transfert éclate autour du club catalan du FC Barcelone. L'attaquant talentueux de l'équipe, Ferran Torres pourrait rejoindre le club français du PSG dans un avenir proche. Selon le média espagnol influent El Desmarque , le joueur est totalement insatisfait des conditions du nouveau contrat proposé par les « blaugranas » et est prêt à quitter le club.

Zamin.uz analyse ce transfert inattendu et les véritables raisons qui se cachent derrière.

1. Mécontentement envers Hansi Flick et le salaire : pourquoi Torres est-il contrarié ?

Ferran Torres est totalement mécontent du nouvel accord proposé par la direction du club catalan et de sa place sur le terrain. Le joueur se sent sous-évalué au sein de l'équipe et est prêt à quitter le vestiaire si les conditions ne sont pas immédiatement améliorées.

  • Problème de salaire : Le montant du nouveau salaire proposé ne correspond pas du tout aux exigences du joueur.

  • Le facteur Hansi Flick : Sous la direction du nouvel entraîneur Hansi-Dieter Flick, une place de titulaire et un temps de jeu suffisant ne sont pas garantis pour Torres.

2. L'appel de Luis Enrique : un rôle clé au PSG

Les agents du joueur ont déjà été informés de l'offre du club parisien. Pour Torres, cette option semble très attrayante.

Selon des informations privilégiées :

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, connaît très bien les capacités de Ferran Torres et est prêt à lui confier un rôle important et de leader dans l'effectif renouvelé des Parisiens. Ce facteur pourrait influencer de manière décisive la décision du joueur.

Barcelone et PSG : comparaison des choix pour Torres

Indicateurs et facteurs

Au FC Barcelone

Perspectives au PSG

Approche de l'entraîneur

Hansi Flick (Remplaçant et rotation)

Luis Enrique (Garantie de titulaire)

Conditions financières

Réduites / Salaire bas

Salaire élevé et bonus attractifs

Statut au club

Sentiment d'être « sous-évalué »

L'un des principaux attaquants de l'équipe

3. Deco réclame 50 millions d'euros : détails du transfert

Le contrat actuel de Ferran Torres avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2027 est prévu. Mais le directeur sportif du club, Deco, ne veut pas faire traîner la situation.

Selon les informations, la direction du club catalan demande une indemnité de transfert d'environ 50 millions d'euros pour le joueur. Si le PSG accepte de payer cette somme, le contrat pourrait être officialisé dans les prochains jours.

Selon vous, Torres prend-il la bonne décision ?

Le transfert de Ferran Torres au PSG pourrait devenir l'un des événements majeurs du mercato estival pour les deux clubs.

Partagez immédiatement cette nouvelle brûlante avec vos amis fans du Barça et du PSG, et dans vos groupes de sport !

Ferran Torres doit-il rester au FC Barcelone ou est-il préférable qu'il rejoigne Luis Enrique ? Laissez vos avis et commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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