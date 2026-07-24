Trump évoque une frappe majeure contre l'Iran : Téhéran met en garde

Le président américain Donald Trump a déclaré à l'Iran qu'il envisageait la possibilité de lancer une attaque plus vaste que les précédentes. Selon le journaliste d'Axios, Barak Ravid, le dirigeant américain est proche de prendre une décision et Washington est prêt pour une éventuelle opération.

Téhéran a réagi vivement à ces déclarations. Les autorités iraniennes ont fait savoir que toute attaque contre les infrastructures du pays ne resterait pas sans réponse.

Trump : « Je suis proche de prendre une décision »

Le journaliste d'Axios, Barak Ravid, a cité sur le réseau social X son entretien avec Trump.

« J'envisage la possibilité d'une attaque massive contre l'Iran. Plus importante que les précédentes. Je suis sur le point de prendre une décision. Nous y sommes tout à fait prêts », a déclaré le président américain au journaliste.

Cette déclaration montre que les tensions entre Washington et Téhéran pourraient atteindre un stade encore plus dangereux.

Cependant, pour l'instant, la date précise, les cibles et l'ampleur de l'opération potentielle n'ont pas été officiellement divulguées.

L'Iran qualifie les menaces de « signe de désespoir »

Mohsen Rezaï, conseiller du guide suprême iranien, a qualifié les menaces des États-Unis et les déclarations sur d'éventuelles frappes contre les infrastructures iraniennes de signe de « désespoir » de Washington.

« La réponse de l'Iran aux attaques contre les infrastructures sera sévère et décisive », a averti Rezaï.

Il a souligné que les récentes actions de l'administration américaine ne sont pas une démonstration de force, mais reflètent des difficultés à contrôler la situation.

Rezaï a également mentionné l'attaque contre des pèlerins à Shalamcheh. Toutefois, les informations fournies n'ont pas révélé les détails de cet événement ni les preuves liant les États-Unis à celui-ci.

Le commandement militaire iranien a également fait une déclaration

Selon l'agence Pars Today, le commandement militaire central iranien, « Khatam al-Anbiya », a également réagi aux déclarations de Trump.

Dans sa déclaration, le commandement a utilisé des termes très durs et insultants à l'égard du président américain, condamnant la menace de frapper les infrastructures iraniennes.

EADaily a également rapporté cette déclaration. Cependant, les termes émotionnels et insultants qu'elle contient reflètent la position de la partie iranienne et ne doivent pas être acceptés comme des faits indépendants.

Que pourrait signifier une frappe contre les infrastructures ?

La principale préoccupation de la partie iranienne concerne les attaques potentielles contre les sites stratégiques du pays.

Parmi ces cibles, on peut théoriquement inclure :

les installations énergétiques ;

les bases militaires ;

les réseaux de transport et de communication ;

les infrastructures pétrolières et gazières ;

les sites de l'industrie de défense

peuvent être inclus.

Cependant, l'administration américaine n'a pas fourni d'informations officielles sur les sites envisagés. Par conséquent, les spéculations sur des cibles spécifiques restent non confirmées.

Quels risques cette nouvelle escalade présente-t-elle pour la région ?

Un conflit militaire direct entre les États-Unis et l'Iran pourrait avoir un impact sérieux sur la situation au Moyen-Orient.

Parmi les conséquences possibles figurent l'élargissement de la confrontation militaire dans la région, la hausse des prix du pétrole, l'augmentation des risques sur les routes commerciales maritimes et le danger de contre-attaques contre les alliés des États-Unis dans la région.

À l'heure actuelle, les déclarations virulentes des parties limitent davantage la possibilité d'une solution diplomatique. La décision finale de Trump et la réponse potentielle de Téhéran détermineront le cours des événements futurs.

Selon vous, les tensions entre les États-Unis et l'Iran peuvent-elles être apaisées par des négociations ? Laissez votre avis dans les commentaires.