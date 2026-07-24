Michael Olise a surpris tout le monde lors d'un match amateur à New York

La star du Bayern Munich et de l'équipe de France, Michael Olise, a attiré l'attention de la communauté du football avec un geste inattendu. En vacances après la récente Coupe du Monde, l'ailier talentueux a surpris les fans en jouant au football avec des amateurs dans les rues de New York. Cet événement a prouvé une fois de plus l'amour sincère du joueur pour le jeu. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, le joueur de 24 ans a rejoint un match organisé par la plateforme GoodRec sur l'un des terrains publics de New York. Le plus curieux est que l'ancienne star de Crystal Palace n'est pas entrée sur le terrain avec des chaussures de football, mais en chaussettes et avec un pantalon large. Malgré cela, il a démontré ses compétences techniques, utilisant ses mouvements traditionnels comme repiquer dans l'axe depuis l'aile droite.

Le meilleur, même en chaussettes

Après le match, Michael Olise a pris des photos avec tous les participants et a discuté avec les fans. Les organisateurs ont partagé ces moments sur les réseaux sociaux en déclarant : « Il nous a battus même en chaussettes. Merci d'être venu à notre match à New York ! ». Cette situation a montré à quel point les footballeurs professionnels peuvent être proches de leurs fans.

Cette rencontre spontanée a été la suite logique d'une saison très réussie pour Olise. Il a établi un nouveau record pour les Bleus en délivrant sept passes décisives lors de la Coupe du Monde. Ses performances sur la scène internationale et en club sont hautement saluées par les experts.

Pour rappel, Michael Olise a disputé 52 matchs toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich la saison dernière, inscrivant 22 buts et délivrant 31 passes décisives. La direction et les supporters munichois espèrent que l'attaquant maintiendra cette excellente forme pour la nouvelle saison.

Actuellement, le joueur poursuit ses courtes vacances. Il devrait bientôt retourner au centre d'entraînement du Bayern pour rejoindre la préparation de la nouvelle saison. Le géant de la Bundesliga accorde une attention particulière à la récupération physique de ses leaders ayant atteint les phases finales de la Coupe du Monde.