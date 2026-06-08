Antonio Rüdiger prolonge son contrat avec le Real Madrid

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Antonio Rüdiger prolonge son contrat avec le Real Madrid

Malgré les critiques entourant le défenseur allemand Antonio Rüdiger, il est sur le point de poursuivre sa collaboration avec le Real Madrid. Le joueur a partagé une photo avec le président du club, Florentino Pérez, sur les réseaux sociaux, laissant entendre qu'un nouvel accord a été signé. Le défenseur central de 33 ans, dont le contrat actuel arrive à échéance, devrait rester à Madrid pour une saison supplémentaire. Selon Goal.com rapporte .

De grands changements sont en cours au club. Selon les informations, le Real Madrid travaille sur les transferts du défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté et du joueur de l'Inter Denzel Dumfries pour renforcer l'effectif. Par ailleurs, les rumeurs concernant le retour de José Mourinho au poste d'entraîneur attisent l'atmosphère autour de l'équipe.

Alors que le style de jeu et le comportement sur le terrain d'Antonio Rüdiger font l'objet de vives critiques en Allemagne, l'ancien footballeur Jermaine Jones a pris sa défense. Jones a souligné que les joueurs au caractère trempé comme Rüdiger sont essentiels tant pour le club que pour l'équipe nationale.

"Je respecte Lothar Matthäus, mais je ne suis pas d'accord avec lui concernant Rüdiger. Antonio est un pilier du Real Madrid et de l'équipe nationale. Il est incorrect de le juger uniquement sur la base de situations isolées", a déclaré Jones. Selon lui, le style de jeu agressif du défenseur est souvent mal interprété.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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