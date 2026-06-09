Jurrien Timber forfait pour la Coupe du Monde en raison d'une blessure

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Jurrien Timber forfait pour la Coupe du Monde en raison d'une blessure

L'équipe nationale des Pays-Bas a subi une perte sérieuse et lourde à quelques jours du début de la Coupe du Monde outre-mer. Jurrien Timber, le défenseur talentueux et fiable du géant européen, s'est blessé gravement à l'aine de manière inattendue, le privant officiellement du tournoi le plus important de sa carrière. Cette nouvelle choquante a attristé non seulement les représentants du 'Pays des Tulipes', mais aussi les fans de football du monde entier.

Après des examens approfondis et des consultations finales menés par le staff médical et des médecins qualifiés, il est devenu clair que le footballeur ne pourrait pas jouer dans cette prestigieuse Coupe du Monde. En raison de la gravité de la blessure, Timber doit commencer un traitement à long terme. Le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman a décidé de convoquer en urgence un nouveau candidat, Lutsharel Geertruida, pour combler le vide dans la ligne défensive.

Geertruida, devenu un nouveau membre de l'équipe nationale, appartient au célèbre club allemand RB Leipzig. Cependant, il a passé la saison dernière en prêt à Sunderland en Angleterre, où il a réussi à attirer l'attention des experts par ses performances de haut niveau. Désormais, ce défenseur talentueux tentera de faire oublier l'absence de Timber lors des matchs de la Coupe du Monde.

Il convient de noter que l'équipe nationale des Pays-Bas commencera sa campagne dans l'actuel Championnat du Monde ce week-end, précisément le 14 juin, par un match très intense contre la forte équipe nationale du Japon. Malgré cette perte survenue avant le tournoi, les joueurs de Ronald Koeman visent d'excellents résultats dans la compétition.

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Jurrien TimberRonald KoemanRB LeipzigPays-BasJapon
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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