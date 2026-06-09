Avant le début officiel de la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé son dernier match amical sérieux. Lors d'un match dramatique à New York contre la forte équipe des Pays-Bas, considérée comme l'un des principaux prétendants au trophée de la Coupe du Monde, nos représentants se sont inclinés 1-2. L'expérimenté Igor Sergeyev des « Loups Blancs » n'a pu répondre qu'une seule fois aux deux penalties transformés par l'attaquant vedette adverse Cody Gakpo. Après le match, d'éminents experts sportifs étrangers ont commencé à analyser attentivement les performances des équipes.

En particulier, le célèbre The World Inform a publié un article analytique complet sur la performance de l'équipe nationale d'Ouzbékistan après ce match historique. La publication a noté que les protégés de Fabio Cannavaro ont également goûté à l'amertume de la défaite lors de leur deuxième match amical en juin — auparavant, nos représentants avaient également perdu contre l'équipe nationale du Canada. Selon les experts, si les joueurs de Ronald Koeman avaient donné leur maximum, le score aurait pu être beaucoup plus lourd en raison de la différence de classe et de niveau sur le terrain. Les analystes étrangers ont attribué des notes très basses sur une échelle de 10 points à plusieurs de nos joueurs qui ont été les principaux responsables de la défaite et n'ont pas joué au niveau attendu :

Jahongir O‘rozov — 3 points

Ce match s'est transformé en véritable malchance pour le jeune défenseur. Dès le début du match, Donyell Malen l'a facilement dépassé, et plus tard, O‘rozov a commis une faute dans la surface de réparation contre Xavi Simons, provoquant le premier penalty. Jahongir n'a pas pu contenir les attaquants rapides et dangereux de l'adversaire tout au long du match.

Farrukh Sayfiyev — 3 points

De sérieux problèmes ont également été observés dans la défense droite de notre équipe nationale. La star néerlandaise Cody Gakpo a évolué contre Sayfiyev sans aucune difficulté, réalisant librement des centres dangereux depuis l'aile. Farrukh a perdu les trois duels individuels sur le terrain, et son unique tir offensif a été dévié par le milieu de terrain adverse Frenkie de Jong.

Abduqodir Husanov — 3 points

Bien que Husanov, qui jouait en défense centrale, se soit distingué par plusieurs actions positives pendant le match, notamment des interceptions de balle et un dégagement sur la ligne de but, il a commis une erreur grossière à la fin du match. Il a poussé Jan Paul van Hecke lors d'une situation de corner, ce qui a conduit à l'attribution du deuxième penalty décisif contre notre équipe. Selon les statistiques, il n'a remporté qu'un duel sur six.

Oston O‘runov et Abbosbek Fayzullaev — 3 points

Le duo offensif Oston O‘runov et Abbosbek Fayzullaev, en qui les fans avaient placé de grands espoirs, a complètement disparu du terrain. Ils n'ont ni fourni de passes utiles à l'attaquant Eldor Shomurodov ni créé de situations dangereuses eux-mêmes. Dans une situation, nos deux joueurs n'ont pas pu profiter d'une opportunité favorable suite à une erreur de Virgil van Dijk. Nos représentants ont commis de nombreuses erreurs de passe sur le terrain et ont perdu le ballon lors de dribbles.

Cette défaite amère mais utile servira sans doute de bonne leçon au staff technique de notre équipe nationale pour travailler sur les lacunes avant les matchs officiels de la Coupe du Monde. Suivez toujours avec nous sur les pages de Zamin les prochaines étapes historiques de notre équipe nationale lors de la future Coupe du Monde, les derniers changements dans l'effectif et les nouvelles les plus chaudes des pelouses américaines !