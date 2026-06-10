Comment Deschamps a-t-il répondu aux critiques sur la position de Mbappé ?

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Comment Deschamps a-t-il répondu aux critiques sur la position de Mbappé ?

À l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, chaque déclaration émanant du camp de l'équipe de France, l'un des grands favoris du tournoi, fait grand bruit dans le monde du sport. En particulier, le débat sur le rôle tactique et le positionnement du capitaine et superstar Kylian Mbappé ne faiblit pas. Lors d'une récente conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a répondu à sa manière aux journalistes qui demandaient : « Quelle est la position la plus optimale pour Mbappé sur le terrain ? »

Dans la communauté sportive et parmi les experts, une critique revient souvent : la superstar du Real Madrid, Kylian Mbappé, ne pourrait pas pleinement exprimer ses compétences, sa vitesse et son potentiel en tant que pur avant-centre (numéro neuf), et serait plus dangereux en tant qu'ailier gauche. Le sélectionneur français a défendu sa position tactique face à ces objections avec une pointe de sarcasme et d'humour.

« Si c'est le cas, alors je suis peut-être un imbécile qui ne comprend rien. Cela signifie-t-il que les meilleurs entraîneurs du monde, qui l'ont fait jouer comme avant-centre en club ces trois dernières années, ne comprennent rien au football non plus ? Kylian a joué comme attaquant central lors de sa dernière saison au PSG et tout au long de ses deux saisons réussies au Real Madrid, obtenant d'excellents résultats », a déclaré Deschamps, cité par la célèbre « Madrid Zone » publication.

Il ressort des propos du sélectionneur que Mbappé occupera le centre de l'attaque française lors des matchs de la prochaine Coupe du Monde, et que toute la tactique de l'équipe sera construite autour de lui.

Pour rappel, les « Bleus » disputeront leur premier match crucial de la phase de groupes de la Coupe du Monde le 16 juin contre l'un des représentants les plus forts et les plus physiques d'Afrique, l'équipe nationale du Sénégal. Ce choc devrait largement déterminer le leadership du groupe. Nous souhaitons à toutes les équipes de beaux matchs lors de cette Coupe du Monde.

Suivez les nouveaux buts de Kylian Mbappé avec Madrid et l'équipe nationale, les tactiques mystérieuses de Didier Deschamps pour le Mondial et les actualités les plus exclusives de la Coupe du Monde avec nous sur les pages de Zamin !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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