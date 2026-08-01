Un blogueur survit à une attaque de requin : 4 opérations subies

Henry Gibbs, un créateur de contenu néo-zélandais spécialisé dans la pêche et la plongée, a été attaqué par un requin alors qu'il filmait dans les eaux près des îles Fidji. L'incident s'est produit lors de sa toute première plongée aux Fidji.

Comme Gibbs l'a lui-même partigné sur les réseaux sociaux, il pêchait au harpon tout en filmant sous l'eau. À ce moment-là, plusieurs requins de récif gris sont apparus autour de lui. L'un d'eux a d'abord nagé à distance, mais a ensuite changé de comportement, s'est précipité vers Gibbs et lui a mordu la jambe droite. L'incident a été capturé par la caméra du blogueur.

Après l'attaque, les deux compagnons de Gibbs, Colby et Dan, l'ont immédiatement sorti de l'eau et lui ont prodiguer les premiers soins. Le blogueur a ensuite été transporté à l'hôpital. Sa jambe droite a été grièvement blessée et les médecins ont dû pratiquer quatre opérations et une greffe de peau pour la sauver.

Écrivant sur son état de santé, Gibbs s'est dit très reconnaissant que sa jambe ait été sauvée et qu'il puisse bouger complètement ses orteils. Les médecins espèrent un rétablissement complet. Certaines sources indiquent qu'il poursuit son traitement à l'hôpital.

Fait intéressant, le blogueur a également déclaré qu'il ne rancunierait pas contre le requin après l'incident. Selon lui, il se trouvait dans l'habitat naturel du requin. Gibbs a également souligné que les changements de comportement du requin devraient être évalués plus sérieusement et a indiqué qu'il partagerait à l'avenir la vidéo de l'événement avec des leçons de sécurité.

Fort de son expérience, Gibbs a souligné que si le comportement du requin change brusquement, il ne faut pas continuer à plonger. Il a également conseillé d'éviter les vêtements de camouflage dans les eaux tropicales et a déclaré qu'il pouvait être erroné de juger de la dangerosité d'un requin uniquement par sa taille.