Roscosmos dévoile les secrets des prises de vue uniques du lancement de la fusée Soyuz

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Roscosmos dévoile les secrets des prises de vue uniques du lancement de la fusée Soyuz

La société d'État Roscosmos a révélé les méthodes utilisées pour capturer avec succès le lancement de la fusée Soyuz dans l'espace et en présenter les détails techniques au grand public. Ces photos attirent l'attention de tous les passionnés de technologie par leur netteté et la visibilité saisissante des flux réactifs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, pour obtenir des clichés aussi parfaits, le rôle principal a été joué par une vitesse d'obturation extrêmement courte — équivalente à 1/32000e de seconde. Habituellement, la luminosité des moteurs de fusée au décollage est comparable à celle du soleil, c'est pourquoi les méthodes de prise de vue ordinaires ne permettent pas de préserver la structure réelle de la flamme.

Difficultés techniques et solution

Les experts expliquent que les approches standard ne donnent pas de bons résultats dans des conditions de lumière aussi intense. Par exemple, la fermeture du diaphragme à des valeurs extrêmes entraîne une baisse de la netteté de l'image en raison de la diffraction. L'utilisation de filtres à densité neutre n'a pas non plus été jugée comme la solution idéale.

C'est précisément pourquoi les photographes ont décidé d'appliquer une vitesse d'obturation extrêmement courte permettant de « figer » les gaz en mouvement rapide. Selon les données, la vitesse des gaz sortant des tuyères du moteur est d'environ 2800 mètres par seconde. C'est pourquoi, même avec une exposition de 1/8000 de seconde, un flou de bougé significatif de l'image est observé.

Les réglages derrière ces clichés uniques

Seule une vitesse d'obturation de 1/32000 de seconde a permis de réduire cet effet négatif presque à zéro et de montrer parfaitement les flux. Sur les photos obtenues, les flux réactifs presque transparents sont clairement visibles.

Il a également été révélé que les langues de feu brillantes, généralement perçues comme la structure des gaz d'échappement, sont en réalité du kérosène utilisé pour refroidir la chambre de combustion et la tuyère du moteur, qui brûle dans l'atmosphère. Lors de la prise de ces clichés uniques, les paramètres suivants ont été utilisés : sensibilité ISO 64, diaphragme f/16 et la vitesse d'obturation de 1/32000 de seconde mentionnée ci-dessus.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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