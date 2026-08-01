Pourquoi Marcus Rashford rate-t-il le match contre l'Atlético de Madrid

L'attaquant anglais de Manchester United, Marcus Rashford, ne participera pas au match amical de pré-saison de l'équipe contre l'Atlético de Madrid à Stockholm. Selon Goal.com, le joueur de 28 ans profite d'une période de repos obligatoire après la Coupe du monde en Amérique du Nord, ce qui l'empêche de participer aux premiers stages de préparation. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le règlement de la compétition, les joueurs ont droit à trois semaines de repos obligatoire après leur dernier match en sélection nationale. Rashford, qui a défendu les couleurs de l'équipe d'Angleterre, suit également cette règle pour prendre ses vacances et se prépare à reprendre l'entraînement afin de retrouver sa condition physique avant la nouvelle saison.

Questions sur l'avenir et situation des transferts

L'avenir de l'attaquant à Old Trafford est de nouveau sous le feu des projecteurs après la fin de son prêt au FC Barcelone. Le club catalan a décidé de ne pas finaliser le contrat du joueur, qui avait pourtant contribué à la conquête du titre de champion d'Espagne. À la place, les Espagnols ont recruté Anthony Gordon en provenance de Newcastle United.

La situation s'est encore compliquée après l'expiration du délai de la clause libératoire de 40 millions de livres sterling destinée aux clubs de Premier League, sans la moindre offre officielle. La direction de Manchester United cherche à vendre le joueur pour réduire son salaire hebdomadaire de 325 000 livres sterling, mais pour l'instant, aucun club acheteur ne propose le montant exigé.

Une nouvelle opportunité sous Michael Carrick

Parallèlement, il est rapporté que les relations du joueur avec le staff technique se sont améliorées, lui qui avait été écarté de l'équipe première sous l'ère de l'ancien entraîneur Rúben Amorim. La nomination de Michael Carrick au poste d'entraîneur principal pourrait offrir à Rashford une nouvelle chance de prouver sa valeur sur le terrain.

Des concessions sérieuses concernant l'indemnité de transfert du joueur et ses exigences salariales personnelles détermineront l'issue de son avenir. Le renoncement de Barcelone au transfert et le faible intérêt sur le marché intérieur limitent les options de choix pour la direction du club. Résoudre ce problème revêt une importance capitale pour la stabilité financière de Manchester United et l'ambiance dans le vestiaire.

Il est noté que Rashford rejoindra bientôt le stage de l'équipe en Irlande. Il pourrait disputer son prochain match le 12 août lors d'une rencontre amicale contre Leeds United au stade Croke Park à Dublin. Ce match constituera une étape importante pour tester la condition physique du joueur et pour les plans de pré-saison sous la houlette de Carrick.