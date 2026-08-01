Le mariage de Ronaldo et Georgina a-t-il lieu aujourd'hui, le 1er août

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Le mariage de Ronaldo et Georgina a-t-il lieu aujourd'hui, le 1er août

Les médias occidentaux ont été stupéfaits par une nouvelle attendue par des millions de fans à travers le monde : Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez semblent enfin prêts à officialiser leur relation. Les rumeurs d'un grand mariage prévu pour le 1er août se sont immédiatement propagées dans les principaux tabloïds du monde.

Invitation secrète et code vestimentaire noir

Une information diffusée dans l'émission télévisée portugaise V+ Fama a déclenché des rumeurs sur le mariage secret de Ronaldo avec Georgina Rodríguez. Le présentateur de l'émission, Adriano Silva Martins, a annoncé qu'une mystérieuse invitation de mariage était parvenue à la rédaction.

Selon les informations figurant sur l'invitation, la cérémonie devait avoir lieu le 1er août à 17h00 dans le célèbre complexe palais-jardin de Quinta da Regaleira à Sintra, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

L'un des aspects les plus discutés de l'invitation était le code vestimentaire fixé pour les invités. Selon celui-ci, les participants au mariage étaient priés de venir en noir. Cette nouvelle a enthousiasmé les fans de Ronaldo, renforçant l'hypothèse selon laquelle la future cérémonie ressemblerait davantage à une somptueuse première hollywoodienne qu'à un mariage traditionnel.

Les informations concernant le mariage ont été démenties

Cependant, peu de temps après, des informations contredisant la nouvelle du mariage de Ronaldo ont également fait surface. Le magazine espagnol ¡HOLA!, connu pour ses reportages sur la vie des célébrités, a rapporté, en se basant sur ses sources, qu'aucun mariage n'aurait lieu ce week-end.

La publication a donné plusieurs raisons à cela. Notamment, le 1er août, le complexe de Quinta da Regaleira est ouvert aux touristes et les billets restent en vente toute la journée.

De plus, un concert de la chanteuse portugaise Silvana Peres est également prévu sur le territoire du complexe le soir même.

Par conséquent, il est souligné que la probabilité d'organiser un mariage grand et privé avec des stars mondiales dans cette zone, en même temps que la visite des touristes et un concert, est très faible.

Quant aux représentants du complexe de Quinta da Regaleira, ils ne répondent pas encore clairement aux questions des journalistes. Cela ne fait qu'intensifier la situation mystérieuse autour des rumeurs sur le mariage de Ronaldo avec Georgina.

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