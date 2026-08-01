Motorola se prépare à présenter sa première montre connectée de classe Ultra

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Motorola se prépare à présenter sa première montre connectée de classe Ultra

Acteur bien établi sur le marché des smartphones, Motorola s'apprête à franchir une étape majeure dans le segment des objets connectés. Selon The Mac Observer, les premiers rendus officiels de la nouvelle montre connectée phare, baptisée Motorola Watch Ultra, ont fait surface sur Internet. Si ces fuites sont confirmées, cet appareil deviendra la première montre haut de gamme de classe Ultra de l'histoire de la marque, devenant ainsi un concurrent direct des appareils similaires de géants tels que Samsung et Apple, rapporte Ixbt.com. rapporte l'information.

Les images publiées mettent en lumière l'apparence et les aspects du design du gadget. Le nouvel appareil est équipé d'un écran rond de style classique, doté sur le côté d'une grande couronne rotative numérique arborant le logo Motorola et d'un bouton physique supplémentaire. De plus, les inscriptions au dos du boîtier de la montre témoignent de ses principales caractéristiques techniques.

Boîtier robuste et protection avancée

Selon les détails, la Motorola Watch Ultra disposera d'un boîtier moderne en acier inoxydable de 46 millimètres. Le fabricant a accordé une attention particulière à l'utilisation sous-marine de l'appareil, capable de résister à la pression de l'eau jusqu'à une profondeur de 50 mètres. Par ailleurs, le boîtier répond à la norme IP68, assurant une protection complète contre la poussière et l'humidité.

La montre attire également l'attention par son autonomie et ses capacités de connectivité. L'appareil sera équipé de modules GPS et LTE intégrés, essentiels pour les utilisateurs modernes. Cela permet à l'utilisateur de profiter de la connectivité Internet et des fonctionnalités de navigation même lorsqu'il est loin de son smartphone.

Design et perspectives de présentation

Le bracelet spécial attaché à la montre sur les images diffusées attire également l'œil. D'apparence similaire à un bracelet en cuir, il est décoré de coutures contrastées de couleur rouge unique. Selon les experts, l'entreprise devrait également proposer aux acheteurs divers bracelets interchangeables de style sportif et autre à l'avenir.

Pour l'instant, Motorola n'a publié aucune information concernant la date de présentation officielle de la montre Watch Ultra. De même, les marchés sur lesquels ce nouveau gadget phare sera commercialisé et son prix restent secrets. Néanmoins, l'émergence de cet appareil indique que la concurrence sur le marché des montres connectées premium va s'intensifier.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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