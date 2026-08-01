Manchester United travaille sur le transfert de Francisco Conceição

Le club anglais de Manchester United a entamé des démarches sérieuses pour s'attacher les services de l'ailier de la Juventus Francisco Conceição lors du mercato estival afin de renforcer son secteur offensif. Selon les informations relayées par Sportmediaset, le géant anglais prépare une offre d'envergure combinant liquidités et échange de joueurs pour s'offrir le talent portugais. Cette démarche est perçue comme l'une des étapes clés pour accroître le potentiel offensif de l'équipe, rapporte Goal.com .

Actuellement, la direction de Manchester United mène la course pour ce transfert, bien que Liverpool surveille également de près la situation, faisant des « Red Devils » les prétendants les plus déterminés. Francisco Conceição avait rejoint le club turinois en prêt en provenance de Porto à l'été 2024. Par la suite, grâce à ses prestations étincelantes, il est devenu l'une des figures majeures de la Juventus, qui a fini par lever son option d'achat définitive pour 30 millions d'euros.

Détails du transfert et conditions financières

Selon les médias italiens, la Juventus évalue la valeur marchande de Francisco Conceição entre 50 et 60 millions d'euros. Cependant, si le club anglais accepte d'inclure un joueur dans la transaction, le montant total en cash pourrait baisser considérablement. Manchester United s'est dit prêt à proposer 30 millions d'euros ainsi que l'attaquant néerlandais Joshua Zirkzee, qui a perdu sa place de titulaire, afin de réduire le coût de l'opération.

La situation de Joshua Zirkzee à Manchester ne se déroule pas comme espéré, et il devrait voir d'un bon œil un retour en Serie A. De son côté, l'entraîneur de la Juventus cherche un nouveau joueur pour dynamiser son attaque et apprécie le style de jeu de Zirkzee, ce qui rend cet échange très séduisant pour le géant de Serie A.

Négociations et perspectives d'avenir

Le célèbre agent Jorge Mendes joue un rôle d'intermédiaire actif dans les négociations entre les deux cadors européens. Il travaille d'arrache-pied pour trouver une solution mutuellement avantageuse, tant sur le plan financier que tactique. Mendes devrait soumettre une offre officielle au siège de la Juventus à Continassa dans les prochains jours.

Cette structure d'échange proposée semble correspondre parfaitement aux intérêts des deux clubs. Le transfert de Francisco Conceição permettrait au manager de Manchester United de s'offrir un ailier extrêmement dynamique, tandis que la Juventus récupérerait des liquidités tout en obtenant un attaquant doté d'une expérience en Serie A.