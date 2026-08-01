Wojciech Szczęsny s'exprime ouvertement sur son habitude de fumer

Le gardien de but de Barcelone, Wojciech Szczęsny, s'est exprimé ouvertement sur sa longue habitude de fumer et sa dépendance à la nicotine. L'expérimenté portier a qualifié ce vice de faiblesse personnelle et a fermement souligné qu'il n'avait pas l'intention d'y renoncer. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée au média The Athletic, le gardien polonais a déclaré qu'il ne cachait pas son mode de vie en dehors du terrain. L'ancien joueur de la Juventus et d'Arsenal a admis que cette situation pouvait ne pas convenir à un sportif professionnel, mais il préfère rester authentique.

Selon Szczęsny, il ne souhaite pas lutter contre ce vice et l'a simplement accepté. "Ce n'est peut-être pas la chose la plus professionnelle au monde, mais je suis moi-même. Les gens savent que j'ai cette unique habitude dont je ne peux pas me passer", a déclaré le gardien.

Réaction des supporters et authenticité

Il est intéressant de noter que les supporters de Barcelone ont même inventé une chanson spéciale dédiée à cette habitude du joueur. Wojciech n'a pas caché sa joie d'avoir, pour la première fois de sa carrière, une chanson qui lui est dédiée.

Selon l'athlète, il ne cache pas ses défauts comme le font d'autres footballeurs et les admet ouvertement. C'est précisément cette sincérité et cette franchise qui jouent un rôle important dans l'établissement d'une relation étroite avec les supporters.

"Les gens n'ont pas découvert que je fumais grâce à des photos volées de paparazzis. J'ai avoué cette habitude moi-même", a ajouté le portier expérimenté.

Accepter sa faiblesse

Szczęsny a souligné qu'il ne recommandait à personne de fumer, que c'est une mauvaise habitude et que chacun devrait l'éviter. Cependant, lorsqu'il s'agit de ses propres défauts, il a indiqué les accepter sereinement.

Grâce à cette approche légère et sincère, le gardien est même apparu lors de la parade de célébration du titre de l'équipe de Barcelone avec une casquette sur laquelle était inscrit le mot "smoker" (fumeur). Cela montre clairement sa confiance en lui et le fait qu'il ne cache rien au public.