Wojciech Szczęsny s'exprime ouvertement sur son habitude de fumer

·47·Sport
Wojciech Szczęsny s'exprime ouvertement sur son habitude de fumer

Le gardien de but de Barcelone, Wojciech Szczęsny, s'est exprimé ouvertement sur sa longue habitude de fumer et sa dépendance à la nicotine. L'expérimenté portier a qualifié ce vice de faiblesse personnelle et a fermement souligné qu'il n'avait pas l'intention d'y renoncer. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée au média The Athletic, le gardien polonais a déclaré qu'il ne cachait pas son mode de vie en dehors du terrain. L'ancien joueur de la Juventus et d'Arsenal a admis que cette situation pouvait ne pas convenir à un sportif professionnel, mais il préfère rester authentique.

Selon Szczęsny, il ne souhaite pas lutter contre ce vice et l'a simplement accepté. "Ce n'est peut-être pas la chose la plus professionnelle au monde, mais je suis moi-même. Les gens savent que j'ai cette unique habitude dont je ne peux pas me passer", a déclaré le gardien.

Réaction des supporters et authenticité

Il est intéressant de noter que les supporters de Barcelone ont même inventé une chanson spéciale dédiée à cette habitude du joueur. Wojciech n'a pas caché sa joie d'avoir, pour la première fois de sa carrière, une chanson qui lui est dédiée.

Selon l'athlète, il ne cache pas ses défauts comme le font d'autres footballeurs et les admet ouvertement. C'est précisément cette sincérité et cette franchise qui jouent un rôle important dans l'établissement d'une relation étroite avec les supporters.

"Les gens n'ont pas découvert que je fumais grâce à des photos volées de paparazzis. J'ai avoué cette habitude moi-même", a ajouté le portier expérimenté.

Accepter sa faiblesse

Szczęsny a souligné qu'il ne recommandait à personne de fumer, que c'est une mauvaise habitude et que chacun devrait l'éviter. Cependant, lorsqu'il s'agit de ses propres défauts, il a indiqué les accepter sereinement.

Grâce à cette approche légère et sincère, le gardien est même apparu lors de la parade de célébration du titre de l'équipe de Barcelone avec une casquette sur laquelle était inscrit le mot "smoker" (fumeur). Cela montre clairement sa confiance en lui et le fait qu'il ne cache rien au public.

Wojciech SzczęsnyBarceloneFootballLa LigaTransfert
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Pourquoi Ruben Amorim a décidé de garder Samuel Chukwueze à MilanPourquoi Ruben Amorim a décidé de garder Samuel Chukwueze à MilanAujourd'hui, 16:33Liverpool a fait savoir fermement à Tottenham qu'il ne vendrait pas Cody GakpoLiverpool a fait savoir fermement à Tottenham qu'il ne vendrait pas Cody GakpoAujourd'hui, 16:32Vinicius Junior de retour au Real Madrid perturbe les plans d'ArsenalVinicius Junior de retour au Real Madrid perturbe les plans d'ArsenalAujourd'hui, 16:19Christos Tzolis pose ses conditions à Mikel ArtetaChristos Tzolis pose ses conditions à Mikel ArtetaAujourd'hui, 15:50Jermaine Jenas exhorte Lewis Hall à rejoindre Manchester UnitedJermaine Jenas exhorte Lewis Hall à rejoindre Manchester UnitedAujourd'hui, 15:31Tohirjonova triomphe à Grenade et progresse nettement au classementTohirjonova triomphe à Grenade et progresse nettement au classementAujourd'hui, 15:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché