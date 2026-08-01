Cristian Romero s'apprête à quitter Tottenham pour s'engager avec l'Inter

Tottenham a trouvé un accord pour vendre son capitaine et défenseur central vedette Cristian Romero l'Inter club. Selon les informations d'ESPN, le montant du transfert s'élève à 40 millions d'euros (environ 34 millions de livres sterling) et les deux parties sont proches d'un accord. C'est ce que rapporte Goal.com dans son rapport.

L'international argentin de 28 ans a passé cinq saisons dans le club londonien. Il avait été nommé capitaine de l'équipe l'an dernier par l'ancien entraîneur Thomas Frank après le départ de Son Heung-min. Cependant, lors du mercato estival, le joueur a exprimé son souhait de quitter le nord de Londres.

Roberto De Zerbi et la décision du joueur

L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi , a ouvertement confirmé qu'il respectait le désir du capitaine de l'équipe de relever de nouveaux défis. Le technicien a rappelé qu'il avait conclu un accord particulier avec les joueurs lors de son arrivée au club en avril.

Selon De Zerbi, il avait promis aux joueurs que s'ils aidaient l'équipe à se maintenir en championnat, il ne s'opposerait pas à leur transfert par la suite. De plus, l'entraîneur a salué le comportement et le professionnalisme de Romero, soulignant que son souhait de partir n'était pas lié à sa préparation pour la prochaine Coupe du Monde.

Détails du transfert et concurrence

Avant que le représentant de Serie A, l'Inter, ne devienne le principal favori, le défenseur argentin avait également suscité l'intérêt des géants espagnols du FC Barcelone et de l'Atlético Madrid. Cependant, les tentatives des équipes de Liga n'ont pas abouti et le joueur est sur le point de rejoindre l'Italie.

La direction de Tottenham a quant à elle pris les devants pour renforcer sa défense. Les Londoniens ont officialisé les transferts des défenseurs centraux Jan Paul van Hecke et Marcos Senesi lors du mercato estival, s'assurant ainsi des remplaçants potentiels pour Romero.