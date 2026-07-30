Le deuil de six jours d'une mère dauphin bouleverse les cœurs

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Le deuil de six jours d'une mère dauphin bouleverse les cœurs

L'un des moments les plus poignants de la nature a été observé dans l'océan Indien. Près des côtes de l'Australie occidentale, des caméras ont immortalisé une mère dauphin portant son petit sans vie à la surface de l'eau pendant six jours.

Selon les biologistes marins qui ont observé la scène, la mère n'a pas quitté son petit d'une seule seconde durant cette période. Fait remarquable, environ 14 autres dauphins du groupe ont nagé autour d'elle, l'accompagnant comme pour pleurer la mère en deuil.

Les scientifiques soulignent que les dauphin sont l'un des mammifères les plus sociaux et émotionnels de la planète. Ils nouent des liens familiaux complexes, se reconnaissent, coopèrent et, dans certains cas, manifestent des signes de chagrin lors de la perte d'un proche.

Océan IndienAustralie-Occidentale
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