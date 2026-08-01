Marcelino pourrait prendre les commandes du club saoudien d'Al-Ahli

Le célèbre technicien espagnol Marcelino pourrait poursuivre sa carrière en Arabie saoudite et devenir l'entraîneur principal d'Al-Ahli. Selon ixbt.com, l'expérimenté coach devrait prendre les rênes de l'équipe à partir de la saison prochaine. Cette nomination suscite un grand intérêt parmi les supporters du club saoudien, qui espèrent voir l'équipe franchir un nouveau cap, rapporte Goal.com .

Actuellement entraîneur d'Al-Ahli, l'Allemand Matthias Jaissle est quant à lui proche de rejoindre le club de Premier League de Newcastle United. Face à son départ pressenti, la direction du club s'est immédiatement mise en quête d'un successeur et considère la candidature de Marcelino comme la piste prioritaire.

La carrière d'entraîneur de Marcelino

La carrière de joueur de Marcelino n'a pas été particulièrement brillante. Évoluant au poste de milieu de terrain sous les couleurs du Sporting Gijón, l'Espagnol a dû mettre un terme prématuré à sa carrière à l'âge de 28 ans seulement en raison de blessures. Ayant également joué pour le Racing, Levante et Elche, il a décidé de se reconvertir dans l'entraîneur en raison de ces revers.

Il a débuté sa carrière d'entraîneur très tôt, à l'âge de 32 ans, dans les divisions inférieures espagnoles. Après avoir dirigé le Deportivo Lealtad, il a ensuite été nommé à la tête de l'équipe réserve du Sporting Gijón — où il avait fait ses premiers pas — et s'est forgé au fil du temps une solide réputation dans le football espagnol.

Histoire liée à Villarreal et au FC Barcelone

Au cours de sa carrière, le technicien est considéré comme l'un des artisans de l'histoire moderne de Villarreal. Sa célèbre phrase prononcée lors de son passage au club, « Je suis venu pour effacer la peur des joueurs », est restée gravée dans la mémoire des supporters. Cet état d'esprit devra désormais être insufflé en Arabie saoudite.

Marcelino s'est également distingué en remportant deux victoires éclatantes contre le FC Barcelone au cours de sa carrière. Fait intéressant, l'entraîneur espagnol n'a toutefois encore jamais connu de succès hors des frontières de l'Espagne. Une éventuelle nomination à Al-Ahli constituerait pour lui son premier véritable défi à l'étranger.