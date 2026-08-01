Une Russe surprend Internet en élevant une panthère noire qu'elle croyait être un chaton

Une Russe a aperçu un petit animal noir abandonné au bord de la route, pensant qu'il s'agissait d'un simple chaton, et l'a ramené chez elle. Elle a commencé à le nourrir et à en prendre soin avec amour.

Avec le temps, il est apparu clairement que le corps et les mouvements de l'animal étaient différents de ceux d'un chat ordinaire. La femme a alors réalisé que l'animal dont elle s'occupait chez elle était en réalité une panthère noire.

Malgré cette situation, elle n'a pas abandonné la panthère. Au fil du temps, un lien fort s'est créé entre la femme et l'animal. La panthère s'est également entendue avec le chien de la maison et a commencé à jouer avec lui.

Les vidéos mettant en scène la femme, la panthère noire et le chien sont devenues virales sur les réseaux sociaux, attirant l'attention de millions d'utilisateurs.