Une Russe surprend Internet en élevant une panthère noire qu'elle croyait être un chaton

·4·Monde
Une Russe surprend Internet en élevant une panthère noire qu'elle croyait être un chaton

Une Russe a aperçu un petit animal noir abandonné au bord de la route, pensant qu'il s'agissait d'un simple chaton, et l'a ramené chez elle. Elle a commencé à le nourrir et à en prendre soin avec amour.

Avec le temps, il est apparu clairement que le corps et les mouvements de l'animal étaient différents de ceux d'un chat ordinaire. La femme a alors réalisé que l'animal dont elle s'occupait chez elle était en réalité une panthère noire.

Malgré cette situation, elle n'a pas abandonné la panthère. Au fil du temps, un lien fort s'est créé entre la femme et l'animal. La panthère s'est également entendue avec le chien de la maison et a commencé à jouer avec lui.

Les vidéos mettant en scène la femme, la panthère noire et le chien sont devenues virales sur les réseaux sociaux, attirant l'attention de millions d'utilisateurs.

Russie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Qui assistera au mariage de Ronaldo : une liste sensationnelle divulguéeQui assistera au mariage de Ronaldo : une liste sensationnelle divulguéeAujourd'hui, 05:24Un requin géant au large de New York stupéfie les scientifiquesUn requin géant au large de New York stupéfie les scientifiquesAujourd'hui, 01:34Sept corps carbonisés retrouvés dans une maison, la police enquête sur les causesSept corps carbonisés retrouvés dans une maison, la police enquête sur les causesAujourd'hui, 01:15Un accident de bus en Algérie fait des dizaines de victimesUn accident de bus en Algérie fait des dizaines de victimesAujourd'hui, 00:55La route vers l'Iran tourne au drame : 14 corps retrouvés dans le désertLa route vers l'Iran tourne au drame : 14 corps retrouvés dans le désertHier, 23:53Trump : Poutine et Zelensky devront tous deux faire des concessions pour mettre fin à la guerre en UkraineTrump : Poutine et Zelensky devront tous deux faire des concessions pour mettre fin à la guerre en UkraineHier, 22:43
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital