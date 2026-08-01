Microsoft Windows 11 réduit la consommation de RAM

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Microsoft Windows 11 réduit la consommation de RAM

Microsoft a entamé un vaste travail d'optimisation visant à réduire considérablement la consommation de mémoire vive (RAM) du système d'exploitation Windows 11. Selon Ixbt.com, cette mise à jour permettra aux utilisateurs d'ordinateurs équipés de 8 GB de RAM de profiter d'une expérience système beaucoup plus confortable. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les changements à venir ont été annoncés par Pavan Davuluri, président de la division Windows and Devices. Selon lui, la mission principale de l'équipe logicielle est de faire en sorte que Windows 11 reste rapide et réactif, même sur les appareils d'entrée de gamme.

Raisons de la réduction de la consommation de mémoire

Ces changements ont également été motivés par la situation économique du marché. En raison de la forte demande de modules DRAM pour le développement des technologies d'intelligence artificielle, les prix de la mémoire ont augmenté. Par conséquent, de nombreux fabricants d'ordinateurs portables sont contraints de revenir aux configurations de base dotées de 8 GB de RAM.

C'est pourquoi Microsoft prévoit de réduire l'espace occupé par le système d'exploitation lors du premier démarrage. Cela permettra de libérer davantage de ressources avant même le lancement des applications utilisateur et d'améliorer l'efficacité globale du système.

Étapes de l'optimisation technique

L'entreprise continue d'améliorer la plateforme WinUI 3. Il est prévu que les applications créées sur cette base consomment moins de RAM dès le départ, ce qui aura un impact positif sur la stabilité de l'ensemble du système.

De plus, le processus d'optimisation englobera les composants Chromium et WebView2, sur lesquels reposent de nombreuses applications Windows modernes. Microsoft promet de rendre ces outils plus économes en mémoire.

Il convient de noter que l'entreprise ne déclare pas 8 GB de mémoire comme le nouveau standard recommandé. Les experts continuent de conseiller de choisir des ordinateurs équipés d'au moins 16 GB de RAM pour les tâches complexes et les programmes modernes. La date exacte de sortie des nouvelles optimisations sur Windows 11 reste pour l'instant inconnue.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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