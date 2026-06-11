Le Real Madrid décide de mettre Camavinga et Valverde sur la liste des transferts

Alors que la saison de football européen touche à sa fin et que le marché des transferts estival est sur le point d'ouvrir, des nouvelles sensationnelles circulent depuis le camp du Real Madrid. Après les débats autour du retour attendu de José Mourinho et du transfert de Julián Álvarez, la direction du club madrilène semble avoir décidé d'un grand ménage dans l'effectif. Le prestigieux Foot Mercato rapporte que le géant madrilène envisage sérieusement de vendre deux de ses milieux de terrain talentueux : Eduardo Camavinga et Federico Valverde.

Le célèbre insider et journaliste espagnol Miguel Serrano affirme que la direction du club a déjà fixé les prix de transfert des deux joueurs et les a préparés pour la vente.

Des acheteurs de Premier League attendus pour Camavinga

Pour la star de l'équipe nationale française Eduardo Camavinga, les Madrilènes espèrent obtenir environ 50 millions d'euros Le milieu de terrain, âgé de 23 ans, a rejoint Madrid en 2021 en provenance du Stade Rennais pour 30 millions d'euros. Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2029, la direction est prête à le laisser partir. Les dirigeants du Real comptent sur des offres importantes de la part des clubs de Premier League, financièrement puissants.

Cependant, ce transfert ne sera pas simple. Selon plusieurs médias espagnols, Camavinga est très heureux à Madrid et ne souhaite absolument pas quitter le Real. Cette position ferme pourrait compliquer le processus.

Le prix de Valverde est de 100 millions d'euros et un conflit dans le vestiaire

Le deuxième transfert majeur concerne le milieu de terrain uruguayen Federico Valverde. Le club réclame au moins 100 millions d'euros pour l'un de ses leaders. Des sources fiables révèlent que ce départ n'est pas uniquement lié aux résultats sportifs. Des problèmes internes sérieux sont apparus dans le vestiaire du Real Madrid. Un conflit tendu aurait éclaté entre Federico Valverde et son coéquipier français Aurélien Tchouaméni, influençant la décision finale de la direction.

Les insiders concluent qu'une véritable révolution et un renouvellement radical de l'effectif auront lieu au Santiago Bernabéu cet été. Les médias espagnols annoncent l'arrivée de plusieurs joueurs de classe mondiale et de nombreux départs après une saison décevante.

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