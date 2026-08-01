L'Ajax recrute le milieu de terrain de l'équipe nationale allemande Julian Brandt

Le club néerlandais de l'Ajax a réalisé un coup inattendu et retentissant sur le marché des transferts en s'attachant les services de Julian Brandt, milieu de terrain de l'équipe nationale allemande et ancien joueur du Borussia Dortmund. Selon Goal.com, le footballeur expérimenté, qui était agent libre, a signé un contrat de trois ans avec le club d'Amsterdam. C'est ce qu'annonce Goal.com rapporte .

La déclaration publiée vendredi soir par le service de presse du club a été une surprise totale non seulement pour les supporters, mais aussi pour de nombreux journalistes sportifs. Cependant, la direction de l'Ajax a mené des négociations secrètes sur ce transfert pendant plusieurs mois et a réussi à convaincre le meneur de jeu allemand de s'installer à Amsterdam, malgré la concurrence d'autres clubs intéressés.

Détails du nouveau contrat

L'accord signé entre les parties entre immédiatement en vigueur et court jusqu'au 30 juin 2029. Né le 2 mai 1996 à Brême, en Allemagne, Julian Brandt devrait renforcer l'équipe grâce à sa riche expérience professionnelle. Au cours de sa carrière, il a évolué à un niveau élevé pendant sept saisons avec le Borussia Dortmund, après avoir défendu les couleurs du Bayer Leverkusen pendant plus de cinq ans.

Commentant le transfert de ce joueur expérimenté qui a disputé 48 matchs avec l'équipe nationale allemande, le représentant du club Jordi Cruyff a souligné ce qui suit :

Julian a choisi l'option de l'Ajax et nous en sommes extrêmement ravis

Nous menions des négociations depuis plusieurs mois et il avait également la possibilité de rejoindre d'autres clubs

Nous avons recruté un top-joueur possédant une grande expérience internationale et une mentalité formidable

De son côté, commentant la rapidité de la conclusion du transfert, Julian Brandt a déclaré : « Cette nouvelle a peut-être été pour vous une surprise encore plus grande que pour moi, mais ces derniers jours ont été très palpitants. Je suis ravi d'être ici maintenant. »

Ce transfert constitue pour l'Ajax non seulement l'opportunité de s'attacher gratuitement les services d'un joueur confirmé, mais aussi une étape importante pour accroître la compétitivité de l'équipe sur la scène européenne. Les compétences sur le terrain et les qualités de leader de Brandt devraient porter la qualité de jeu de l'équipe à un niveau supérieur dans le championnat des Pays-Bas.