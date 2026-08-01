L'Ajax recrute le milieu de terrain de l'équipe nationale allemande Julian Brandt

·29·Sport
L'Ajax recrute le milieu de terrain de l'équipe nationale allemande Julian Brandt

Le club néerlandais de l'Ajax a réalisé un coup inattendu et retentissant sur le marché des transferts en s'attachant les services de Julian Brandt, milieu de terrain de l'équipe nationale allemande et ancien joueur du Borussia Dortmund. Selon Goal.com, le footballeur expérimenté, qui était agent libre, a signé un contrat de trois ans avec le club d'Amsterdam. C'est ce qu'annonce Goal.com rapporte .

La déclaration publiée vendredi soir par le service de presse du club a été une surprise totale non seulement pour les supporters, mais aussi pour de nombreux journalistes sportifs. Cependant, la direction de l'Ajax a mené des négociations secrètes sur ce transfert pendant plusieurs mois et a réussi à convaincre le meneur de jeu allemand de s'installer à Amsterdam, malgré la concurrence d'autres clubs intéressés.

Détails du nouveau contrat

L'accord signé entre les parties entre immédiatement en vigueur et court jusqu'au 30 juin 2029. Né le 2 mai 1996 à Brême, en Allemagne, Julian Brandt devrait renforcer l'équipe grâce à sa riche expérience professionnelle. Au cours de sa carrière, il a évolué à un niveau élevé pendant sept saisons avec le Borussia Dortmund, après avoir défendu les couleurs du Bayer Leverkusen pendant plus de cinq ans.

Commentant le transfert de ce joueur expérimenté qui a disputé 48 matchs avec l'équipe nationale allemande, le représentant du club Jordi Cruyff a souligné ce qui suit :

  • Julian a choisi l'option de l'Ajax et nous en sommes extrêmement ravis
  • Nous menions des négociations depuis plusieurs mois et il avait également la possibilité de rejoindre d'autres clubs
  • Nous avons recruté un top-joueur possédant une grande expérience internationale et une mentalité formidable
De son côté, commentant la rapidité de la conclusion du transfert, Julian Brandt a déclaré : « Cette nouvelle a peut-être été pour vous une surprise encore plus grande que pour moi, mais ces derniers jours ont été très palpitants. Je suis ravi d'être ici maintenant. »

Ce transfert constitue pour l'Ajax non seulement l'opportunité de s'attacher gratuitement les services d'un joueur confirmé, mais aussi une étape importante pour accroître la compétitivité de l'équipe sur la scène européenne. Les compétences sur le terrain et les qualités de leader de Brandt devraient porter la qualité de jeu de l'équipe à un niveau supérieur dans le championnat des Pays-Bas.

AjaxJulian BrandtBorussia DortmundTransfertEredivisie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Bayern place trois joueurs sur la liste des transferts et renouvelle son effectifLe Bayern place trois joueurs sur la liste des transferts et renouvelle son effectifAujourd'hui, 13:38Le Real Madrid pourrait placer Vinicius Junior sur la liste des transfertsLe Real Madrid pourrait placer Vinicius Junior sur la liste des transfertsAujourd'hui, 13:19Romario qualifie Franco Baresi de rival le plus difficile de sa carrièreRomario qualifie Franco Baresi de rival le plus difficile de sa carrièreAujourd'hui, 12:56Tournant radical dans la vie privée de Nico Williams : pourquoi l'histoire d'amour de 2 ans s'est-elle terminée ?Tournant radical dans la vie privée de Nico Williams : pourquoi l'histoire d'amour de 2 ans s'est-elle terminée ?Aujourd'hui, 12:54Emerse Faé quitte la sélection de Côte d'Ivoire — L'âge d'or est-il révolu ?Emerse Faé quitte la sélection de Côte d'Ivoire — L'âge d'or est-il révolu ?Aujourd'hui, 12:19Phil Foden s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre avec Manchester CityPhil Foden s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre avec Manchester CityAujourd'hui, 12:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché