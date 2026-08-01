Un blogueur perd connaissance en réalisant une cascade dangereuse en jet-ski et percute un pont

·3·Monde
Un blogueur perd connaissance en réalisant une cascade dangereuse en jet-ski et percute un pont

Dans l'État de Géorgie, aux États-Unis, le célèbre blogueur Dulan Stepler a eu un grave accident après avoir perdu connaissance alors qu'il réalisait une cascade dangereuse en jet-ski.

Il semblerait que le blogueur exécutait un élément de freestyle appelé « nose ride », assis à l'envers sur la partie avant du jet-ski. Cependant, au milieu de la figure, il s'est évanoui de manière inattendue.

Par la suite, le jet-ski, désormais sans conducteur, a continué à avancer à grande vitesse avant de s'encastrer dans un pont en bois ou un appontement. Sous la violence du choc, le blogueur a été éjecté du véhicule vers l'avant et est tombé dans l'eau inconscient.

Des amis qui ont assisté à la scène se sont immédiatement précipités pour le secourir et l'ont sorti de l'eau. C'est ainsi que la vie de l'homme a été sauvée.

Cet incident a rappelé une fois de plus les risques liés à l'exécution de cascades complexes lors de sports nautiques extrêmes.

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