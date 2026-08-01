Le Bayern place trois joueurs sur la liste des transferts et renouvelle son effectif

Le Bayern Munich a entamé une refonte majeure de son effectif lors du mercato estival. Max Eberl, le directeur sportif du géant allemand, a annoncé publiquement que trois joueurs qui n'entrent plus dans les plans futurs du club ont été officiellement placés sur la liste des transferts et ne joueront pas avec l'équipe première, même s'ils décident de rester à Munich. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon ixbt.com et @iMiaSanMia, la direction du Bayern a lancé un grand ménage dans l'effectif. Ainsi, le milieu de terrain portugais João Palhinha, ainsi que Sacha Boey et Bryan Zaragoza, ont été totalement exclus des plans du club pour la saison prochaine. Cette décision témoigne du début d'une nouvelle ère au sein de l'équipe.

Refonte radicale de l'effectif et transferts

Dans sa déclaration, Max Eberl a tenu des propos fermes concernant l'avenir des joueurs jugés superflus. Selon lui, même si ces joueurs souhaitent rester à Munich, ils ne trouveront pas leur place en équipe première et se retrouveront pratiquement sans temps de jeu. De son côté, le Bayern renforce ses rangs en recrutant des jeunes talents prometteurs.

Les Bavarois ont recruté Ismael Saibari du PSV Eindhoven pour 50 millions d'euros. De plus, Nathaniel Brown a été transféré de l'Eintracht Francfort pour 55 millions d'euros. Fait notable, Brown figurait auparavant parmi les principales cibles de Manchester United. Parallèlement, des joueurs comme Leon Goretzka et Raphaël Guerreiro ont quitté le club en raison de l'expiration de leurs contrats.

L'avenir de João Palhinha et les pistes en Angleterre

Parmi les joueurs mis sur la liste des transferts, João Palhinha est celui qui attire le plus l'attention. Le milieu de terrain portugais de 31 ans avait rejoint le Bayern en juillet 2024 après des saisons réussies avec Fulham. Cependant, il n'a pas réussi à s'imposer pleinement en Allemagne, ne disputant que 986 minutes toutes compétitions confondues.

Par la suite, le joueur est retourné en Angleterre pour évoluer sous forme de prêt à Tottenham. Bénéficiant d'un temps de jeu régulier au sein du club londonien, il a inscrit le but de la victoire lors de la dernière journée face à Everton, jouant un rôle crucial dans le maintien de l'équipe en Premier League. Bien que Tottenham ait eu la possibilité d'acheter ses droits, le club s'est finalement tourné vers d'autres milieux de terrain tels que Matheus Fernandes et Sandro Tonali.

Actuellement, les services de João Palhinha suscitent l'intérêt sérieux d'autres représentants de la Premier League anglaise, à savoir Aston Villa et Newcastle United. Il est supposé que le joueur expérimenté souhaite lui aussi poursuivre sa carrière en Angleterre.