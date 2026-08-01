Au Bangladesh, une jeune fille de 13 ans récupère son enfant de 7 mois par décision de justice

Au Bangladesh, une jeune fille de 13 ans a récupéré son enfant de sept mois suite à une décision de justice. Il a été rapporté qu'elle s'était mariée à 11 ans avec un homme de 20 ans rencontré sur les réseaux sociaux, avant d'avoir un enfant.

La jeune mère a déclaré que son mari et sa belle-mère lui avaient retiré le bébé et l'avaient expulsée de force du domicile. Suite à cela, la jeune fille a saisi la justice pour réclamer la garde de son enfant.

Après avoir examiné l'affaire, le tribunal a ordonné que le bébé de sept mois soit confié à sa mère.

Cet incident a remis sur le devant de la scène le problème du mariage des enfants au Bangladesh, une pratique pourtant interdite par la loi mais encore persistante. L'affaire souligne également la nécessité de protéger les mineurs contre l'influence d'inconnus sur les réseaux sociaux.