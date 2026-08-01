SpaceX dévoile des images inédites du vaisseau Starship depuis l'espace

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SpaceX dévoile des images inédites du vaisseau Starship depuis l'espace

Selon Ixbt.com, SpaceX a présenté au public de nouvelles images exclusives du vaisseau spatial Starship S40 en plein vol orbital. Ces images ne constituent pas seulement une vidéo de divertissement, mais font partie de tests d'ingénierie cruciaux visant à garantir la sécurité des futures missions, rapporte Ixbt.com .

Les représentants de l'entreprise ont expliqué que la vidéo diffusée n'a pas été capturée par une seule caméra, mais assemblée à partir des enregistrements de plusieurs dispositifs optiques installés sur les satellites Starlink V3. Cette méthode a permis aux experts d'observer la structure du vaisseau sous différents angles.

Inspection à distance par satellite

Six nouveaux satellites intégrés à la constellation orbitale sont équipés de caméras spéciales, dont la mission principale est de scanner le bouclier thermique du Starship. Les images obtenues sont transmises aux opérateurs sur Terre ou au contrôle du vaisseau pour analyser l'état du revêtement de protection.

Cette technologie servira à l'avenir d'étape importante pour perfectionner les méthodes d'évaluation de la préparation du Starship et de son retour réussi dans l'atmosphère terrestre. Durant l'inspection à distance, le vaisseau a délibérément orienté son bouclier thermique vers les satellites.

Résultats du vol et projets futurs

Il est rapporté que le vol d'essai du Starship S40, effectué le 25 juillet de cette année, s'est déroulé de manière presque parfaite. Actuellement, le vaisseau flotte dans les eaux de l'océan Indien et les ingénieurs de SpaceX préparent une mission de récupération pour le ramener et l'analyser.

Par conséquent, aucun rapport final et détaillé sur l'état exact des tuiles du revêtement du vaisseau n'a encore été publié. Les informations complètes ne sont attendues qu'après l'examen physique du vaisseau de près par les spécialistes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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