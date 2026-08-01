L'un des chapitres d'entraîneurs les plus brillants et dramatiques de ces dernières années dans le football africain a pris fin. La Fédération ivoirienne de football (FIF) a officiellement annoncé la fin de sa collaboration avec le sélectionneur national Emerse Faé. Le technicien de 42 ans, qui avait repris en main une équipe « au bord du gouffre » lors de la Coupe d'Afrique des nations pour en faire le champion continental et la qualifier pour la Coupe du monde 2026, a décidé de quitter son poste de son propre chef.

1. Adieux officiels : Le contrat n'a pas été prolongé

Selon le communiqué publié par la Fédération ivoirienne de football, Emerse Faé a décidé de ne pas prolonger son contrat actuel, qui expirait le 31 juillet 2026. La direction de la fédération a exprimé sa profonde gratitude au jeune entraîneur ambitieux pour son professionnalisme, son travail acharné et pour avoir porté le football ivoirien vers de nouveaux sommets.

« Emerse Faé a pris ses responsabilités à un moment des plus sombres et périlleux de l'histoire du football du pays et a offert des triomphes inoubliables au peuple ivoirien. Son nom sera inscrit en lettres d'or dans l'histoire du football africain », — peut-on lire dans le communiqué officiel de la fédération.

2. L'« entraîneur intérimaire » devenu miraculeux : Le drame historique de 2023

L'arrivée d'Emerse Faé à la tête de l'équipe de Côte d'Ivoire ressemble aux scénarios de films hollywoodiens.

En 2023, lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) organisée en Côte d'Ivoire, les hôtes avaient subi une défaite humiliante en phase de groupes et se trouvaient au bord de l'élimination. Suite à cela, le sélectionneur Jean-Louis Gaseet a été limogé et son adjoint Emerse Faé a été maintenu en tant qu'« entraîneur intérimaire ».

Sous la direction de Faé, les « Éléphants » ont accompli un miracle :

Ils se sont qualifiés de manière miraculeuse pour la phase à élimination directe du tournoi.

Ils ont éliminé des géants tels que le Sénégal, le Mali et la RD Congo.

En battant l'équipe du Nigeria en finale, ils sont devenus champions d'Afriqueà domicile.

Après cette victoire historique, Faé s'est débarrassé de son statut intérimaire pour devenir le sélectionneur à plein temps de l'équipe nationale.

3. Quand les chiffres parlent : Les statistiques d'Emerse Faé à la tête des « Éléphants »

Le technicien ivoirien de 42 ans a non seulement obtenu des résultats en peu de temps, mais a également su forger une discipline de fer et un fort esprit d'équipe au sein de la sélection.

Le bilan de la Côte d'Ivoire sous l'ère Faé :

36 matchs officiels et amicaux

25 victoires

4 matchs nuls

7 défaites

Qualification pour la Coupe du monde 2026 — Faé a mené la Côte d'Ivoire avec assurance vers la phase finale de la Coupe du monde.

Son pourcentage de victoires 69,4% s'est établi à ce niveau, ce qui constitue l'un des ratios les plus élevés de l'histoire de la sélection ivoirienne.

4. Pourquoi Faé a-t-il décidé de partir ? Quelle est la prochaine étape ?

Selon les analystes sportifs, Emerse Faé a atteint les résultats maximaux possibles avec la sélection ivoirienne et a estimé qu'il était temps de relever de nouveaux défis dans sa carrière.

Il est rapporté qu'après les succès en Coupe du monde et à la CAN, de sérieux s'offrent au jeune entraîneur de la part de clubs de grands championnats européens et d'équipes fortunées du Moyen-Orient.

De son côté, la Fédération ivoirienne de football commence maintenant la recherche d'un entraîneur expérimenté et renommé pour mener l'équipe vers une nouvelle ère après la Coupe du monde 2026.

5. Conclusion : Des adieux dignes

Le départ d'Emerse Faé n'est pas une crise, mais des adieux honorables au sommet du succès. Il a redonné au football ivoirien la confiance, l'esprit de vainqueur et une stabilité de niveau mondial.

Pour les supporters ivoiriens, Faé ne restera pas seulement un entraîneur, mais un véritable héros national capable de défendre l'honneur de sa patrie à l'échelle continentale.