Le Real Madrid pourrait placer Vinicius Junior sur la liste des transferts

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Le Real Madrid pourrait placer Vinicius Junior sur la liste des transferts

Le Real Madrid a fait savoir qu'il serait prêt à vendre la star brésilienne Vinicius Junior si les négociations concernant un nouveau contrat venaient à échouer définitivement. Selon les informations d'ESPN, il ne reste qu'un an de contrat entre les deux parties, et la situation actuelle suscite beaucoup d'agitation sur le marché des transferts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La direction du club merengue a fermement souligné qu'elle n'avait pas l'intention d'améliorer les dernières conditions proposées au joueur brésilien. Cette intransigeance sur la prolongation du contrat met l'avenir du joueur entre parenthèses et laisse la décision finale entièrement entre ses mains. Le retour de Vinicius à l'entraînement d'avant-saison est attendu dans les prochains jours.

Arsenal suit la situation de près

Arsenal cherche à profiter de l'impasse contractuelle survenue à Madrid. Selon les rapports, la direction du club anglais étudie attentivement les aspects financiers de ce transfert et compte bien saisir l'opportunité de l'engager si le joueur décidait de partir.

Cependant, des sources proches du joueur affirment qu'aucun contact officiel ou direct n'a encore été établi avec le club londonien. Ces retards dans les négociations s'inscrivent dans la continuité d'un problème persistant depuis la saison dernière.

La position du joueur à Madrid

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2018, Vinicius Junior est devenu l'un des joueurs clés de l'équipe. Il a réussi à marquer lors de deux finales de Ligue des champions et a terminé deuxième du scrutin pour le Ballon d'Or 2024.

Néanmoins, la saison dernière, des signes de mécontentement ont été observés concernant ses performances sous les ordres de son ancien entraîneur Xabi Alonso. En particulier, sa réaction émotionnelle lors de son remplacement lors d'un précédent El Clásico n'avait pas échappé à l'attention des médias.

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Jahongir Tursunov
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