Romario qualifie Franco Baresi de rival le plus difficile de sa carrière

Le monde du football est en deuil après l'annonce du décès de la légende italienne et de l'AC Milan, Franco Baresi, à l'âge de 66 ans des suites d'une grave maladie. Romario, l'attaquant brésilien et l'une des plus grandes stars du football mondial, a publié un message émouvant sur sa page de réseau social à la mémoire du défenseur décédé, le qualifiant de rival le plus coriace de sa carrière. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Des duels intenses sur le terrain

Selon Goal.com, la confrontation la plus mémorable entre Romario et Baresi remonte à la finale de la Coupe du monde 1994. Lors du match décisif à Pasadena, le footballeur italien avait fait preuve d'héroïsme en revenant sur le terrain à peine trois semaines après une opération du genou. L'équipe nationale du Brésil s'était alors imposée aux tirs au but pour remporter le titre de champion.

Dans ses souvenirs, Romario a souligné qu'il avait également affronté Milan lorsqu'il portait les couleurs du PSV Eindhoven, réalisant déjà à cette époque l'immense talent de Baresi. Bien que l'attaquant brésilien ait écrasé Milan avec Barcelone en finale de la Coupe d'Europe 1994, Baresi n'avait pas pu disputer cette rencontre en raison d'une suspension.

Un vibrant hommage au grand défenseur

Ayant affronté des dizaines de défenseurs célèbres au cours de sa carrière, Romario a tenu à saluer le niveau exceptionnel de la légende italienne : « Je peux dire sans la moindre hésitation qu'il a été le joueur le plus difficile que j'aie eu à affronter dans ma carrière », a écrit l'ancien attaquant sur sa page.

Franco Baresi a consacré l'intégralité de sa carrière professionnelle de 20 ans au club de Milan. Avec l'équipe italienne, il a remporté trois Ligues des champions et six titres de Serie A. Malgré leur rivalité, un profond respect mutuel a toujours uni les deux hommes.

Selon les rapports, Romario a également participé en personne au jubilé d'adieu de Baresi à San Siro en 1997. La légende brésilienne a qualifié le défenseur italien de l'un des plus grands joueurs de son époque, a présenté ses condoléances à sa famille et à ses proches, avant de conclure par un message de gratitude : « Merci, Baresi ».