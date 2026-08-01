Romario qualifie Franco Baresi de rival le plus difficile de sa carrière

·25·Sport
Romario qualifie Franco Baresi de rival le plus difficile de sa carrière

Le monde du football est en deuil après l'annonce du décès de la légende italienne et de l'AC Milan, Franco Baresi, à l'âge de 66 ans des suites d'une grave maladie. Romario, l'attaquant brésilien et l'une des plus grandes stars du football mondial, a publié un message émouvant sur sa page de réseau social à la mémoire du défenseur décédé, le qualifiant de rival le plus coriace de sa carrière. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Des duels intenses sur le terrain

Selon Goal.com, la confrontation la plus mémorable entre Romario et Baresi remonte à la finale de la Coupe du monde 1994. Lors du match décisif à Pasadena, le footballeur italien avait fait preuve d'héroïsme en revenant sur le terrain à peine trois semaines après une opération du genou. L'équipe nationale du Brésil s'était alors imposée aux tirs au but pour remporter le titre de champion.

Dans ses souvenirs, Romario a souligné qu'il avait également affronté Milan lorsqu'il portait les couleurs du PSV Eindhoven, réalisant déjà à cette époque l'immense talent de Baresi. Bien que l'attaquant brésilien ait écrasé Milan avec Barcelone en finale de la Coupe d'Europe 1994, Baresi n'avait pas pu disputer cette rencontre en raison d'une suspension.

Un vibrant hommage au grand défenseur

Ayant affronté des dizaines de défenseurs célèbres au cours de sa carrière, Romario a tenu à saluer le niveau exceptionnel de la légende italienne : « Je peux dire sans la moindre hésitation qu'il a été le joueur le plus difficile que j'aie eu à affronter dans ma carrière », a écrit l'ancien attaquant sur sa page.

Franco Baresi a consacré l'intégralité de sa carrière professionnelle de 20 ans au club de Milan. Avec l'équipe italienne, il a remporté trois Ligues des champions et six titres de Serie A. Malgré leur rivalité, un profond respect mutuel a toujours uni les deux hommes.

Selon les rapports, Romario a également participé en personne au jubilé d'adieu de Baresi à San Siro en 1997. La légende brésilienne a qualifié le défenseur italien de l'un des plus grands joueurs de son époque, a présenté ses condoléances à sa famille et à ses proches, avant de conclure par un message de gratitude : « Merci, Baresi ».

RomarioFranco BaresiMilanSerie AHistoire du football
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Real Madrid pourrait placer Vinicius Junior sur la liste des transfertsLe Real Madrid pourrait placer Vinicius Junior sur la liste des transfertsAujourd'hui, 13:19Tournant radical dans la vie privée de Nico Williams : pourquoi l'histoire d'amour de 2 ans s'est-elle terminée ?Tournant radical dans la vie privée de Nico Williams : pourquoi l'histoire d'amour de 2 ans s'est-elle terminée ?Aujourd'hui, 12:54L'Ajax recrute le milieu de terrain de l'équipe nationale allemande Julian BrandtL'Ajax recrute le milieu de terrain de l'équipe nationale allemande Julian BrandtAujourd'hui, 12:34Emerse Faé quitte la sélection de Côte d'Ivoire — L'âge d'or est-il révolu ?Emerse Faé quitte la sélection de Côte d'Ivoire — L'âge d'or est-il révolu ?Aujourd'hui, 12:19Phil Foden s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre avec Manchester CityPhil Foden s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre avec Manchester CityAujourd'hui, 12:10Bruit de super transfert en Turquie : Shomurodov dans le viseur de TrabzonsporBruit de super transfert en Turquie : Shomurodov dans le viseur de TrabzonsporAujourd'hui, 12:03
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché