Ilia Topuria promet de mettre Justin Gaethje K.O. dès les premières minutes

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Ilia Topuria promet de mettre Justin Gaethje K.O. dès les premières minutes

L'un des événements sportifs les plus passionnants et les plus attendus de l'année approche pour les fans de MMA. Alors que les tensions montent autour du choc des poids lourds entre Alex Pereira et Ciryl Gane, la guerre des mots entre les stars des catégories poids légers et poids plumes a également atteint son paroxysme. Avant le super-tournoi « UFC Freedom 250 », une terrible bataille verbale entre l'un des combattants les plus dangereux de la catégorie poids légers, Justin Gaethje, et le champion invaincu Ilia Topuria, a attiré l'attention du public.

Tout a commencé avec une interview sensationnelle accordée par le célèbre « Highlight » — Justin Gaethje. L'athlète américain expérimenté a fermement déclaré que dès qu'il entrerait dans l'octogone, il exercerait une pression impitoyable sur Topuria dès les premières secondes et ne laisserait pas son adversaire reprendre son souffle. Suite à cette déclaration menaçante, le champion géorgien et espagnol surnommé « El Matador » a répondu aux propos de son rival avec une froideur tranchante.

Ilia Topuria a exprimé qu'il n'était que ravi de la grande confiance en soi de Gaethje et a expliqué comment cette tactique servirait en réalité ses intérêts :

« Si Justin fait vraiment ce qu'il a promis, en fonçant vers l'avant dès le début et en exerçant une pression constante, il aura fait la moitié du travail à ma place. C'est exactement ce que je veux ! Dès que Gaethje commencera à marcher droit vers moi sans aucune tactique ni défense, je le mettrai K.O. profondément dans la première ou au plus tard la deuxième minute du combat. Je n'ai aucun doute là-dessus ! », a menacé ouvertement Ilia.

Il convient de noter que le choc central tant attendu entre ces deux forces et caractères redoutables, Ilia Topuria et Justin Gaethje, aura lieu le 15 juin de cette année dans le cadre du tournoi « UFC Freedom 250 » organisé outre-mer. Actuellement, Ilia Topuria détient un record absolu dans le monde du MMA avec 17 victoires et aucune défaite (17-0), tandis que son adversaire Justin Gaethje compte 27 victoires et 5 défaites (27-5). Ces chiffres indiquent qu'un combat sanglant et intense aura lieu dans l'octogone.

Suivez les détails du combat pour le championnat entre Ilia Topuria et Justin Gaethje, les résultats les plus brûlants du tournoi « UFC Freedom 250 » et les articles les plus exclusifs et sensationnels sur le sport mondial avec nous sur les pages de Zamin !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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