Le Mexique bat l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026

La plus grande et la plus prestigieuse fête sportive, attendue par des millions de fans de football à travers le monde, a officiellement débuté avec la Coupe du Monde 2026, accueillie par les États-Unis, le Mexique et le Canada ! Le match d'ouverture de ce tournoi grandiose a offert aux spectateurs une intensité réelle, des buts et un scénario dramatique. Pour ce premier match du groupe A, l'un des pays hôtes, le Mexique, a affronté l'Afrique du Sud et a signé une victoire convaincante.

Dans une rencontre débutée sur un rythme effréné, dès la 9e minute, l'attaquant talentueux Julián Quiñones a trouvé le chemin des filets, faisant vibrer le stade et entrant dans l'histoire comme le premier buteur de ce Mondial. Si la première mi-temps a été dominée par les hôtes, l'intensité offensive ne s'est pas essoufflée en seconde période. À la 67e minute, l'expérimenté Raúl Jiménez a trompé le gardien sud-africain pour la deuxième fois, scellant le score final à 2-0.

Une pluie de cartons rouges et une lutte acharnée

Le match a été riche non seulement en buts, mais aussi en duels sans concession et en décisions arbitrales fermes. Les joueurs sud-africains ont été contraints de commettre des fautes pour stopper les attaques adverses. En conséquence, à la 49e minute, le Sud-Africain Sithole a été expulsé après un second carton jaune. En fin de match, à la 84e minute, le remplaçant Zwane a également reçu un carton rouge direct, laissant ses coéquipiers à 9 contre 11.

Cependant, dans le temps additionnel (90+2), le défenseur mexicain Montes a également été expulsé pour une faute, et les deux équipes ont terminé le match en infériorité numérique. Malgré cela, les hôtes ont sécurisé leurs 3 premiers points cruciaux devant leur public, faisant un premier pas vers les phases à élimination directe.

Coupe du Monde 2026. Groupe A. Détails de la 1ère journée :

Mexique — Afrique du Sud — 2:0

Buts : Julián Quiñones (9e), Raúl Jiménez (67e).

Composition du Mexique : Rangel, Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo, Fidalgo (Mora, 66e), Lira (Álvarez, 76e), Gutiérrez (Chávez, 66e), Alvarado, Quiñones (Vega, 79e), Jiménez (González, 76e).

Composition de l'Afrique du Sud : Williams, Okon, Mudau, Sibisi, Mbokazi, Mokwana, Sithole, Adams (Zwane, 61e), Modiba (Appollis, 77e), Foster (Mbatha, 56e), Rayners (Makgopa, 77e).

Cartons jaunes : Gutiérrez (23e) — Mokwana (17e), Sibisi (74e).

Cartons rouges : Montes (90+2) — Sithole (49e), Zwane (84e).

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