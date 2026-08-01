Un garçon de 11 ans attaqué par un alligator alors qu'il pêchait

En Floride, aux États-Unis, un garçon de 11 ans en vacances a perdu un bras à la suite d'une attaque d'alligator. La tragédie s'est produite alors que l'enfant pêchait avec son père.

Selon les rapports, Brody Terry, originaire de Pennsylvanie, pêchait sur la rive avec son père lorsqu'il a voulu remttre à l'eau un poisson qu'il venait d'attraper. C'est alors qu'un grand alligator a surgi de l'eau et s'est jeté sur son bras.

Le père du garçon a immédiatement sauté dans l'eau pour sauver son fils et a essayé d'ouvrir la mâchoire de l'alligator. Cependant, en raison des mouvements de rotation de la créature, le bras droit du garçon a été gravement blessé.

Les médecins ont pratiqué plusieurs interventions chirurgicales pour sauver le bras blessé. Mais en raison des graves lésions, ils ont dû procéder à une amputation au niveau du poignet.

Actuellement, Brody Terry est sorti de l'hôpital et se rétablit chez lui en Pennsylvanie. Sa famille a créé une fondation caritative pour couvrir les frais médicaux. Selon ses proches, le garçon aimait beaucoup la pêche, le baseball et le football. Il doit maintenant s'adapter à un nouveau mode de vie tout en luttant pour continuer à pratiquer ses loisirs.

Selon la Commission de la conservation des poissons et de la faune sauvage de Floride, un alligator mesurant près de 2,6 mètres a été capturé après l'incident et euthanasié pour la sécurité de la population.

Les experts rappellent que même si de tels incidents impliquant des alligators sont rares, ils appellent les habitants à la prudence près des plans d'eau, à ne pas s'approcher des animaux sauvages et à ne pas les nourrir.