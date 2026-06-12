Après n'avoir pas pu remporter le Ballon d'Or 2024, Vinicius Junior a promis de décupler ses résultats si nécessaire. Pour la star brésilienne, qui a réalisé une saison exceptionnelle avec le Real Madrid en remportant la Liga et la Ligue des Champions, ce prix était mérité. Cependant, ses succès individuels ont été éclipsés par ses performances ternes en équipe nationale. Ce sont précisément ses échecs avec le Brésil qui ont été la raison principale pour laquelle il a été privé de ce prix prestigieux, rapporte Goal.com rapporte .

La Copa América 2024 devait être un véritable test pour Vinicius Junior, mais il a été suspendu pour les quarts de finale à cause de cartons jaunes. Obligé de regarder le match crucial contre l'Uruguay depuis les tribunes, l'attaquant a assumé la responsabilité de la défaite de son équipe. Bien que Neymar soit revenu dans le groupe, les espoirs de tout un pays avant la Coupe du Monde 2026 reposent à nouveau sur Vinicius Junior.

Ayant progressé d'année en année au Real Madrid pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, Vinicius Junior n'a pas encore réussi à s'imposer en équipe nationale. Il a disputé 49 matchs sous le maillot de la Seleção, marquant seulement 9 buts, dont la plupart lors de matchs amicaux. Son efficacité dans les tournois reste extrêmement faible. Lorsqu'il porte le maillot jaune du Brésil, l'intensité qu'il montre à Madrid semble s'estomper.

L'une des principales raisons est l'approche tactique. Alors que Neymar lutte contre les blessures, les adversaires concentrent toute leur attention sur l'arrêt de Vinicius Junior. Le jeu dur et la pression constante exercée sur lui rendent l'attaquant nerveux et diminuent son efficacité. Alors que le Brésil comptait autrefois des stars comme Ronaldinho, Ronaldo Nazário ou Kaká, l'équipe actuelle manque de joueurs capables de remplacer Vinicius Junior.