Le Brésil attend le salut de Vinicius Junior : Les défis avant la Coupe du Monde 2026

·62·Sport
Le Brésil attend le salut de Vinicius Junior : Les défis avant la Coupe du Monde 2026

Après n'avoir pas pu remporter le Ballon d'Or 2024, Vinicius Junior a promis de décupler ses résultats si nécessaire. Pour la star brésilienne, qui a réalisé une saison exceptionnelle avec le Real Madrid en remportant la Liga et la Ligue des Champions, ce prix était mérité. Cependant, ses succès individuels ont été éclipsés par ses performances ternes en équipe nationale. Ce sont précisément ses échecs avec le Brésil qui ont été la raison principale pour laquelle il a été privé de ce prix prestigieux, rapporte Goal.com rapporte .

La Copa América 2024 devait être un véritable test pour Vinicius Junior, mais il a été suspendu pour les quarts de finale à cause de cartons jaunes. Obligé de regarder le match crucial contre l'Uruguay depuis les tribunes, l'attaquant a assumé la responsabilité de la défaite de son équipe. Bien que Neymar soit revenu dans le groupe, les espoirs de tout un pays avant la Coupe du Monde 2026 reposent à nouveau sur Vinicius Junior.

Ayant progressé d'année en année au Real Madrid pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, Vinicius Junior n'a pas encore réussi à s'imposer en équipe nationale. Il a disputé 49 matchs sous le maillot de la Seleção, marquant seulement 9 buts, dont la plupart lors de matchs amicaux. Son efficacité dans les tournois reste extrêmement faible. Lorsqu'il porte le maillot jaune du Brésil, l'intensité qu'il montre à Madrid semble s'estomper.

L'une des principales raisons est l'approche tactique. Alors que Neymar lutte contre les blessures, les adversaires concentrent toute leur attention sur l'arrêt de Vinicius Junior. Le jeu dur et la pression constante exercée sur lui rendent l'attaquant nerveux et diminuent son efficacité. Alors que le Brésil comptait autrefois des stars comme Ronaldinho, Ronaldo Nazário ou Kaká, l'équipe actuelle manque de joueurs capables de remplacer Vinicius Junior.

Vinicius JuniorBrésilReal MadridCoupe du MondeFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Akmal Mozgovoy : « Nous attendons tous la Coupe du Monde avec impatience »Akmal Mozgovoy : « Nous attendons tous la Coupe du Monde avec impatience »Aujourd'hui, 17:37Le Pape Léon XIV devient membre honoraire du Real MadridLe Pape Léon XIV devient membre honoraire du Real MadridAujourd'hui, 17:25Robbie Fowler inquiet pour l'avenir d'Alexander Isak à LiverpoolRobbie Fowler inquiet pour l'avenir d'Alexander Isak à LiverpoolAujourd'hui, 17:19Le club Kairat signe un célèbre attaquant espagnolLe club Kairat signe un célèbre attaquant espagnolAujourd'hui, 17:09Les plus grandes stars de l'histoire de la Coupe du Monde : Pelé en tête, Messi troisièmeLes plus grandes stars de l'histoire de la Coupe du Monde : Pelé en tête, Messi troisièmeAujourd'hui, 16:23Chris Waddle : Harry Kane devrait avoir une liberté de mouvement avec l'AngleterreChris Waddle : Harry Kane devrait avoir une liberté de mouvement avec l'AngleterreAujourd'hui, 16:12
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan