Un enfant de 5 ans sauvé après s'être retrouvé à l'extérieur d'une fenêtre au 10e étage

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Un enfant de 5 ans sauvé après s'être retrouvé à l'extérieur d'une fenêtre au 10e étage

À Aqtau, au Kazakhstan, un enfant de 5 ans s'est retrouvé dans une situation dangereuse en sortant par la fenêtre du 10e étage d'un immeuble à appartements.

Des témoins, ayant vu l'enfant assis les jambes ballant à la fenêtre ouverte, ont immédiatement prévenu les forces de l'ordre. Arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté que l'enfant se tenait sur le cadre extérieur de la fenêtre.

Les agents sont rapidement entrés dans l'appartement et ont ramené l'enfant en toute sécurité avec précaution. Heureusement, l'enfant n'a subi aucune blessure suite à cet incident.

Il s'avère qu'au moment des faits, la mère de l'enfant dormait. La femme a indiqué qu'elle se reposait avec son fils, mais qu'elle n'avait pas remarqué que l'enfant s'était réveillé et était sorti par la fenêtre.

Suite à l'incident, la police kazakhe a appelé les parents à ne pas laisser leurs enfants sans surveillance près des fenêtres et des balcons. Il a également été recommandé d'installer des serrures de protection spéciales sur les fenêtres et d'éloigner les meubles sur lesquels les enfants pourraient grimper.

AktaouKazakhstan
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