Un jeune homme de 20 ans trouve sur une carte une terre qu'aucun pays ne revendique et s'en proclame président

·2·Monde
Un jeune homme de 20 ans trouve sur une carte une terre qu'aucun pays ne revendique et s'en proclame président

L'intérêt de Daniel Jackson pour les cartes a donné naissance à un projet inattendu. Il a prêté attention à une petite parcelle de terrain entre la Croatie et la Serbie, qu'aucun État n'a revendiquée comme son territoire, et a annoncé la création de la République libre de Verdis.

Jackson ne s'est pas contenté de limiter cette initiative à un simple nom. Il a rédigé une constitution, formé un gouvernement et commencé à émettre des passeports symboliques au nom de la république.

Pour l'instant, Verdis existe principalement en tant que projet en ligne. Il n'y a aucune information concernant une administration publique permanente ou une population nombreuse résidant sur son territoire. Cependant, l'idée s'est rapidement propagée sur Internet. Des milliers d'utilisateurs ont exprimé le désir de rejoindre cet État miniature insolite.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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