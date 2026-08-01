Forte demande pour les nouveaux smartphones Samsung en Corée du Sud

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Forte demande pour les nouveaux smartphones Samsung en Corée du Sud

Les derniers smartphones pliables de Samsung ont connu des pénuries en Corée du Sud dès le début des ventes officielles. Selon Business Post, les clients achètent les nouveaux appareils encore plus vite que le fabricant ne peut les livrer, ce qui a provoqué de longues files d'attente sur le marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'avère que les précommandes pour la plupart des modifications du smartphone Galaxy Z Fold 8 sont déjà totalement épuisées. Pour les clients qui devaient initialement recevoir l'appareil le 7 août, le délai de livraison a été repoussé au 28 août. Désormais, ceux qui commandent après la première vague devront attendre jusqu'à trois semaines supplémentaires selon la capacité de stockage et la couleur choisies.

Retards des délais de livraison

La pénurie apparue ne concerne pas seulement le modèle de base, mais toute la nouvelle gamme d'appareils. En particulier, la version Galaxy Z Fold 8 Ultra avec 1 TB de stockage ne commencera également à être expédiée par Samsung qu'à partir du 28 août. De plus, pour les modèles Galaxy Z Flip 8, le temps d'attente a également été reporté au 11 ou 18 août selon la couleur choisie.

Le problème ne concerne pas seulement la boutique en ligne officielle de Samsung. Certains points de vente physiques et magasins en Corée fixent même la date limite d'acceptation des nouvelles commandes à la mi-septembre. Les représentants de l'entreprise, en commentant la situation, ont expliqué cela par le fait que la demande s'est avérée nettement supérieure aux indicateurs prévus.

Intérêt et perspectives record

Selon les données de Business Post, lors du processus de production, Samsung avait prévu un volume de Galaxy Z Fold 8 standard supérieur d'environ 40 % par rapport au Galaxy Z Fold 8 Ultra. Cependant, les stocks préparés à l'avance n'ont pas suffi à couvrir la demande croissante. Selon les premières estimations, le volume des commandes pour le nouvel appareil a enregistré un résultat près de trois fois supérieur à celui de la génération précédente, le Galaxy Z Fold 7.

Il est intéressant de noter que l'intérêt pour les gadgets pliables a déjà atteint environ 80 % du niveau des précommandes de la série traditionnelle Galaxy S26. Pour l'instant, Samsung n'a pas divulgué les chiffres officiels concernant le volume des ventes mondiales et le nombre total de commandes. Néanmoins, la situation de l'entreprise sur son marché domestique montre clairement que la confiance et l'intérêt pour la technologie des smartphones pliables connaissent une croissance stable.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartphonesTechnologiesCorée du Sud
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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