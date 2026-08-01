Un camion se renverse en Irak et des milliers de poussin s’éparpillent sur la route

Sur l'autoroute Bagdad-Diyala en Irak, un camion transportant des poussins a eu un accident et s'est renversé. En conséquence, des milliers de poussins se sont éparpillés le long de la route.

Selon des témoins de l'incident, certains conducteurs ont arrêté leurs véhicules et ont roulé prudemment pour éviter d'écraser les poussins. Cela a provoqué des embouteillages sur certaines portions de la route.

Cependant, tous les conducteurs ne se sont pas arrêtés. Il est rapporté que de nombreux poussins sont morts sous les roues des véhicules qui continuaient à rouler.

Pour l'instant, aucune information n'a été divulguée sur les causes du renversement du camion ni sur l'état du conducteur.