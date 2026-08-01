Un camion se renverse en Irak et des milliers de poussin s’éparpillent sur la route

·1·Monde
Un camion se renverse en Irak et des milliers de poussin s’éparpillent sur la route

Sur l'autoroute Bagdad-Diyala en Irak, un camion transportant des poussins a eu un accident et s'est renversé. En conséquence, des milliers de poussins se sont éparpillés le long de la route.

Selon des témoins de l'incident, certains conducteurs ont arrêté leurs véhicules et ont roulé prudemment pour éviter d'écraser les poussins. Cela a provoqué des embouteillages sur certaines portions de la route.

Cependant, tous les conducteurs ne se sont pas arrêtés. Il est rapporté que de nombreux poussins sont morts sous les roues des véhicules qui continuaient à rouler.

Pour l'instant, aucune information n'a été divulguée sur les causes du renversement du camion ni sur l'état du conducteur.

IrakAccidentPoussinsRouteFaits Divers
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un jeune homme de 20 ans trouve sur une carte une terre qu'aucun pays ne revendique et s'en proclame présidentUn jeune homme de 20 ans trouve sur une carte une terre qu'aucun pays ne revendique et s'en proclame présidentAujourd'hui, 05:33Une Russe surprend Internet en élevant une panthère noire qu'elle croyait être un chatonUne Russe surprend Internet en élevant une panthère noire qu'elle croyait être un chatonAujourd'hui, 05:28Qui assistera au mariage de Ronaldo : une liste sensationnelle divulguéeQui assistera au mariage de Ronaldo : une liste sensationnelle divulguéeAujourd'hui, 05:24Un requin géant au large de New York stupéfie les scientifiquesUn requin géant au large de New York stupéfie les scientifiquesAujourd'hui, 01:34Sept corps carbonisés retrouvés dans une maison, la police enquête sur les causesSept corps carbonisés retrouvés dans une maison, la police enquête sur les causesAujourd'hui, 01:15Un accident de bus en Algérie fait des dizaines de victimesUn accident de bus en Algérie fait des dizaines de victimesAujourd'hui, 00:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital