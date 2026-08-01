Le Barça chute en Angleterre et s'incline face à Birmingham

Le FC Barcelone en reconstruction, dirigé par Hansi Flick, a disputé un match amical de présaison en Angleterre contre le club de Birmingham. Riche en rebondissements et en émotions, la rencontre s'est soldée par une défaite pour les Catalans.

Zamin.uz vous propose les moments clés de cette confrontation intense, les détails des débuts des nouvelles stars et la visite de Bellingham au stade.

Un match nul accroché dans le temps réglementaire et un show de jeune talent

La rencontre a débuté par une forte domination de Birmingham. À la 31e minute, August a ouvert le score pour les locaux. Cependant, l'équipe de Flick n'avait nullement l'intention de baisser les bras. La véritable révélation du match fut le jeune Hamza Abdulkarim, âgé de 18 ans et portant le maillot catalan.

Le jeune attaquant a pleinement justifié la confiance de Flick. Tout d'abord, à la 42e minute, il a transformé un penalty avec sang-froid pour égaliser. Puis, en seconde période, à la 60e minute, Abdulkarim a inscrit un superbe but dans le jeu pour donner l'avantage au FC Barcelone. Auteur d'un doublé sous les yeux de millions de supporters, l'adolescent a laissé entrevoir une place de choix dans les plans futurs de Flick.

Malgré cela, les locaux ont rétabli l'équilibre à la 68e minute grâce à un but de Solis John. Le temps réglementaire s'est conclu sur un score disputé de — 2:2 .

La loterie des tirs au but : les Anglais plus chanceux

Conformément au format des matchs amicaux, une séance de tirs au but a eu lieu pour départager les équipes. Malheureusement, cette loterie a souri au grand club catalan.

En raison de plusieurs erreurs des joueurs barcelonais et de la performance du gardien anglais, Birmingham l'a emporté lors de la séance sur le score de 3:2 , infligeant ainsi à l'équipe de Flick sa première défaite amère de la saison.

Adeyemi titulaire : des débuts très attendus par des millions de supporters

Pour les supporters du FC Barcelone, le moment le plus attendu de ce match a été les débuts de Karim Adeyemi, récemment recruté en provenance du Borussia Dortmund. L'ailier allemand a débuté la rencontre et s'est montré très actif.

Adeyemi a joué jusqu'à la fin de la première mi-temps, s'efforçant de s'adapter au nouveau système offensif de Flick. Sa vitesse et sa technique étaient perceptibles. En seconde période, l'entraîneur a remplacé Adeyemi par Roony Bardghji, ce qui est habituel lors des matchs de présaison. Bien que ses débuts aient été assombris par la défaite, ils ont suscité de grands espoirs chez les supporters.

Jude Bellingham en tribune : un suspense supplémentaire pour la rencontre

L'autre fait marquant du match a été la présence de Jude Bellingham en tribune. Formé à Birmingham et aujourd'hui vedette incontournable du Real Madrid, le milieu de terrain anglais s'est rendu au stade pour soutenir son ancien club.

L'apparition de Bellingham en tribune, observant directement le match du grand rival du Real, à savoir le FC Barcelone, a suscité un vif intérêt auprès des médias et des supporters.

En route vers Nottingham et Udinese : les tests se poursuivent pour Flick

La tournée anglaise du FC Barcelone ne s'arrête pas là. Le prochain test sérieux pour les hommes de Hansi Flick aura lieu le 8 août. Ce jour-là, l'équipe disputera deux matchs :

Un affrontement contre un autre représentant anglais, Nottingham Forest . Une rencontre face à l'ambitieuse équipe italienne d'a Udinese .

Après cette première défaite en terre anglaise, Flick devrait procéder à des ajustements tactiques lors de ces rencontres et tester davantage son nouveau trio offensif emmené par Adeyemi.

Partagez l'analyse de ce match important avec vos amis et les passionnés de football ! Tout le monde doit savoir tout sur les péripéties du nouveau Barça de Flick en Angleterre et la visite de Bellingham en tribune.

Selon vous, Hamza Abdulkarim parviendra-t-il à s'imposer dans l'équipe type cette saison ? Que pensez-vous des débuts d'Adeyemi ? Laissez votre avis dans les commentaires !