Tournant historique : Un champion olympique espagnol prend les commandes de la sélection tchèque !

L'Association tchèque de football (FAČR) a annoncé une décision historique qui a provoqué un véritable séisme dans le monde du football. Le technicien espagnol de renom et vainqueur des Jeux olympiques de Paris 2024, Santi Denia, a été nommé nouveau sélectionneur de l'équipe nationale tchèque. Le service de presse de l'organisation a diffusé une information officielle à ce sujet.

Le début d'une nouvelle ère : Pourquoi Denia en particulier ?

Cette nomination ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du football tchèque, car Santi Denia devient le premier entraîneur étranger (non tchécoslovaque) à diriger l'équipe nationale. À ce poste, il succède à Miroslav Koubek, qui a démissionné après l'échec de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026.

La direction de la FAČR, et en particulier le président de l'association David Trunda, a souligné la vaste expérience et la stature internationale de Denia lors de la présentation du nouveau technicien. Il a été indiqué que les légendaires footballeurs Pavel Nedvěd et Radek Bejbl ont pris une part active dans le processus de sélection des candidats.

« Nous recherchions un spécialiste doté d'une immense expérience au niveau international et d'une grande passion. Les succès de Santi Denia avec les équipes de jeunes et olympique de l'Espagne témoignent de son potentiel. Nous sommes convaincus qu'il peut faire passer le football tchèque au niveau supérieur », a déclaré David Trunda.

Les premières impressions de l'entraîneur : « Diriger l'équipe tchèque est un immense honneur »

Présenté comme le nouveau sélectionneur, Santi Denia n'a pas caché sa joie et a exprimé sa gratitude pour cette opportunité.

« Je suis très heureux d'être ici. Je considère que c'est un grand honneur d'avoir l'opportunité de diriger l'équipe nationale tchèque et j'attends avec beaucoup d'impatience de me mettre au travail. Le football tchèque possède une riche histoire et de merveilleuses traditions. Je rejoins un projet axé sur des objectifs ambitieux et je suis convaincu qu'ensemble, nous atteindrons le succès. Mon plus grand désir est de me mettre au travail le plus vite possible », a déclaré Denia.

Le technicien a également ajouté avoir été impressionné par les ambitions de la direction de la FAČR et les plans de développement de l'équipe. Il a pour objectif de proposer un football moderne et offensif en s'appuyant sur les points forts du football tchèque.

Une riche expérience et une mentalité de vainqueur

Santi Denia a débuté sa carrière d'entraîneur au sein de la structure de l'Atlético Madrid. Cependant, c'est son travail avec les différentes catégories de jeunes de l'équipe nationale espagnole qui lui a apporté une véritable notoriété. Il a dirigé les sélections espagnoles des moins de 17 ans (U17), des moins de 19 et 21 ans (U19 et U21) ainsi que l'équipe olympique, remportant des succès significatifs sur la scène internationale.

Le point culminant de sa carrière d'entraîneur a été la conquête de la médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris en 2024 avec l'équipe olympique espagnole. Ce succès a prouvé qu'il possède une mentalité de vainqueur et qu'il est capable d'obtenir des résultats même sous la plus haute pression.

Le contrat entre la sélection tchèque et Santi Denia porte sur une durée de deux ans, avec une option de prolongation. La principale mission confiée au nouveau sélectionneur est de qualifier avec succès l'équipe pour l'Euro 2028 et d'assurer une participation digne de ce nom lors de la phase finale du tournoi. Les supporters tchèques attendent du technicien espagnol de nouveaux triomphes et du beau jeu.