Mbappé affirme être prêt à devenir champion avec la France même sans marquer de but

Kylian Mbappé, le leader de l'équipe de France, a partagé ses réflexions avant la Coupe du Monde. Bien que les records personnels et les buts soient importants pour l'attaquant de 26 ans, il a souligné que l'objectif principal est de remporter le championnat avec l'équipe.

Dans une interview accordée à M6, Mbappé a déclaré qu'il serait prêt à ne marquer aucun but si cela permettait à la France de remporter la Coupe du Monde. Ces propos montrent que le joueur valorise le succès collectif plus que les statistiques personnelles.

« S'il y avait une chance de gagner le tournoi sans marquer un seul but, j'accepterais. Je serais le premier à commencer la fête », a déclaré Mbappé.

Pour le leader français, ce tournoi sera un autre test majeur. Il a déjà fait ses preuves lors des Coupes du Monde, a marqué dans des matchs décisifs et est devenu l'une des figures les plus importantes de l'équipe nationale. Cependant, cette fois, Mbappé veut se concentrer non seulement sur lui-même, mais sur toute l'équipe.

Il dit que participer à la Coupe du Monde est en soi un grand bonheur. En même temps, il considère l'aide aux jeunes joueurs, surtout sur le plan mental, comme l'un de ses devoirs.

« Je suis très heureux de participer à cette Coupe du Monde. Aider les jeunes joueurs, surtout mentalement, est important pour moi », a déclaré l'attaquant français.

Ces mots signifient également que le statut de Mbappé dans l'équipe nationale a changé. Il n'est plus seulement un attaquant rapide et prolifique, mais un leader pour les jeunes, une figure importante dans le vestiaire et un joueur qui connaît bien la pression d'un grand tournoi.

Mbappé a marqué 12 buts en Coupe du Monde jusqu'à présent. C'est un résultat très élevé. Le record du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde appartient à l'ancien attaquant allemand Miroslav Klose, qui a marqué un total de 16 buts.

Bien que la star française se rapproche de ce record, il a exprimé une opinion calme sur le sujet. Il a admis qu'il est agréable d'être parmi les meilleurs buteurs, mais a déclaré que le processus d'écriture de l'histoire est toujours en cours.

« Être parmi les meilleurs buteurs est un sentiment agréable. Mais la plupart d'entre eux sont beaucoup plus âgés. Bien sûr, je veux aussi continuer à écrire l'histoire », a ajouté Mbappé.

En fait, les deux voies sont ouvertes pour Mbappé : il peut viser des records personnels et gagner la Coupe du Monde avec la France une fois de plus. Mais sa déclaration d'aujourd'hui a rendu une chose claire : pour le joueur, le titre collectif est supérieur à toute statistique personnelle.

L'équipe de France est à nouveau considérée comme l'un des principaux favoris de la Coupe du Monde. L'effectif compte beaucoup de joueurs expérimentés ainsi que des représentants de la nouvelle génération. Le leadership de Mbappé pourrait être un avantage majeur pour cette équipe.

Dans les grands tournois, on attend toujours des buts et des actions décisives de la part des stars. Mais parfois, pour un championnat, il est important non seulement de marquer des buts, mais aussi d'inspirer l'équipe, de donner confiance aux jeunes et de diriger dans les situations difficiles. Mbappé semble prêt à assumer exactement ce rôle.

Les fans français attendent de lui d'autres grands matchs et des moments historiques. Que Mbappé marque ou non, si la France finit championne, il ne fait aucun doute qu'il sera le premier à lancer les célébrations, comme il l'a dit lui-même.