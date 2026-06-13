Si le Real Madrid passe à l'action pour Rodri, Manchester City ne pourra pas le retenir

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Si le Real Madrid passe à l'action pour Rodri, Manchester City ne pourra pas le retenir

L'ancien joueur et entraîneur de Manchester City, Peter Reid, affirme que si le Real Madrid manifeste son intérêt, il est presque certain que Rodri quittera l'Angleterre. Une période de grands changements est attendue à l'Etihad Stadium après le départ de Pep Guardiola. Le milieu de terrain espagnol, vainqueur du Ballon d'Or, pourrait être l'une des pertes majeures du processus de reconstruction de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com .

Après une décennie de succès, le légendaire Pep Guardiola a mis fin à son contrat prématurément, affirmant être fatigué par la pression de la Premier League anglaise. On s'attend désormais à ce que son ancien adjoint, Enzo Maresca, prenne les commandes de l'équipe. Le nouvel entraîneur tentera de façonner l'effectif à sa guise lors du mercato qui ouvrira le 15 juin.

Né à Madrid et passé par l'Atlético Madrid, Rodri aura bientôt 30 ans. Après une grave blessure subie en septembre 2024, il n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau. Néanmoins, l'appel d'un géant comme le Real Madrid est une offre difficile à refuser pour n'importe quel joueur, surtout pour un Espagnol.

Dans une interview accordée à GOAL, Peter Reid déclare : « Avant sa blessure, il était le meilleur au monde. Avec le niveau actuel de la médecine, il reviendra certainement plus fort. Si le Real Madrid frappe à sa porte, il sera très difficile pour Manchester City de le garder. Rodri ne laissera probablement pas passer l'occasion de retourner dans son pays natal. »

Rodri a remporté quatre fois la Premier League anglaise et une fois la Ligue des champions avec Manchester City. Selon certaines informations, non seulement lui, mais aussi le défenseur portugais Rúben Dias pourraient quitter l'équipe. Une saison de transferts et de changements majeurs approche pour le club.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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