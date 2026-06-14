Le sélectionneur du Maroc fait une déclaration après le match nul contre le Brésil

La Coupe du Monde 2026, qui a débuté sur les terrains verts d'outre-mer, est au centre de l'attention de millions de fans depuis les premiers jours grâce à ses matchs inattendus et intenses. Dans le cadre de la 1ère journée du groupe C, le Maroc, l'une des équipes les plus disciplinées et dangereuses du continent africain, a affronté les rois du football mondial, le Brésil, et a signé un match nul 1:1 âprement disputé. Alors que le monde admire la résilience des Marocains, le sélectionneur Mohamed Ouabi a participé à une conférence de presse pour partager ses réflexions sur cette rencontre historique.

Le célèbre journal local Globo rapporte que malgré le match nul, l'entraîneur africain a souligné que ses joueurs s'étaient battus uniquement pour la victoire sur le terrain.

« Les gars sont déçus parce que nous ne voulions que gagner »

S'exprimant sur l'état mental et la performance de ses joueurs après le match difficile contre un géant mondial, le sélectionneur du Maroc a déclaré :

« Nous avons montré un jeu de très grande qualité et plein de sens. Pour être honnête, notre objectif était de prendre les trois points dans ce match, mais le football produit parfois des résultats inattendus. Après le match, j'ai parlé aux gars dans le vestiaire et j'ai senti qu'ils étaient un peu déçus et que le moral était bas. C'est naturel, car mes joueurs sont entrés sur le terrain avec le seul désir de gagner.

Nous devons être idéalement préparés pour l'important match contre l'Écosse lors de la prochaine journée. Par conséquent, nous continuerons à travailler sans relâche sur nos erreurs en analysant en profondeur ce qui nous a manqué aujourd'hui. »

Vous pouvez vous familiariser avec les indicateurs initiaux de l'équipe nationale marocaine lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 et le calendrier des matchs à venir grâce au tableau analytique spécial suivant :

Sélectionneur de l'équipe nationale Adversaire et score de la 1ère journée Source officielle citée Raison de la baisse en seconde période Prochain adversaire et style de jeu Objectif principal de l'équipe Mohamed Ouabi

(Maroc) Brésil

(1:1, match nul disputé) Globo journal Outre-mer chaleur inconfortable Écosse

(Style différent du Brésil) Au prochain match Obtenir 3 points

Inconfort météorologique et prochain test contre l'Écosse

L'expert expérimenté Mohamed Ouabi a également expliqué la baisse du rythme du jeu en seconde période d'un point de vue tactique et naturel.

« En seconde période, le tempo et l'intensité sur le terrain ont un peu baissé. C'est une situation naturelle dans le football, surtout par une chaleur aussi extrême qu'aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne que les joueurs se fatiguent vite. Lors du prochain match, si Dieu le veut, nous espérons obtenir les trois points tant attendus. Notre prochain adversaire, les Écossais, joue un style de football complètement différent, unique et distinct de l'équipe brésilienne. Nous le savons bien et nous avons déjà commencé le plan de préparation contre eux », a conclu l'entraîneur marocain.

Rappelons que dans le cadre de la 2e journée du groupe C, l'équipe nationale marocaine affrontera l'Écosse le 20 juin, et lors de la dernière 3e journée de la phase de groupes, elle affrontera Haïti le 25 juin.

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