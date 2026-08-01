Découverte d’un ancien habitat vieux de 3 500 ans en Égypte

Des archéologues égyptiens ont découvert un ancien habitat fondé il y a environ 3 500 ans dans la région du Ouadi Toumilat, à l'est du pays. Les fouilles ont permis de mettre au jour des maisons en briques crues, dix tombes et des greniers destinés au stockage du grain.

Des fours à pain, des objets en bronze ainsi que diverses poteries ont également été exhumés du site. Ces découvertes indiquent que des populations y ont vécu de manière sédentaire, s'adonnant à l'agriculture et à l'artisanat.

Selon les scientifiques, ce site remonte à une période de l'histoire de l'Égypte ancienne marquée par d'intenses relations commerciales. À cette époque, le Ouadi Toumilat constituant l'un des carrefours des routes commerciales importantes.

Les archéologues prévoient d'utiliser ces découvertes pour approfondir l'étude de la vie quotidienne, des métiers et des relations commerciales des anciens Égyptiens.