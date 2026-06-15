Le capitaine de l'équipe de France et attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, a annoncé qu'il était prêt à changer radicalement son style de jeu pour remporter la Coupe du monde 2026. L'attaquant, considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux au monde, a accepté les critiques concernant son travail défensif et a promis de travailler plus dur pour le succès de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, dans une interview accordée au journal Le Parisien, Mbappé a reconnu la nécessité de faire passer son jeu défensif à un niveau supérieur. Selon lui, dans le football moderne, surtout lors d'une Coupe du monde élargie à 48 équipes, chaque joueur, même l'attaquant principal, doit participer activement à la défense pour gagner.

Responsabilité défensive et critiques

"Je dois faire un pas de plus en défense. Je suis prêt à bien faire les choses parce que je veux gagner la Coupe du monde à tout prix", a déclaré Kylian Mbappé. Dans une conversation avec son frère Ethan, il a souligné qu'il continuerait à travailler sur lui-même pour maintenir l'équilibre de l'équipe. Cette déclaration a été une réponse inattendue aux experts qui critiquaient depuis des années ses déplacements sans ballon et son manque de repli défensif.

Lors de sa première saison au Real Madrid, Mbappé a été désigné comme le "coupable" de certains échecs. Cependant, selon l'entraîneur renommé Arsène Wenger, la star française est arrivée pendant une période de transition pour le club espagnol et les critiques à son égard ne sont pas toujours justes. Wenger est convaincu qu'un Mbappé physiquement frais deviendra l'arme la plus dangereuse du monde lors de la Coupe du monde.

Atmosphère et soutien au sein de l'équipe

L'autorité du capitaine reste élevée au sein de l'équipe de France. Ses coéquipiers, dont Ousmane Dembélé, l'ont défendu, affirmant que les critiques dirigées contre Mbappé dépassent parfois les limites du football. Au sein des Bleus, il est perçu non seulement comme un leader tactique, mais aussi comme un leader émotionnel.

Pour l'équipe dirigée par Didier Deschamps, cette décision de Mbappé est d'une importance stratégique. L'équipe de France est considérée comme l'un des favoris du tournoi en Amérique du Nord, et le soutien défensif du capitaine devrait accroître la solidité globale de l'équipe. Dans son interview, le joueur a clairement démontré qu'il place les intérêts de l'équipe au-dessus des statistiques personnelles.

En conclusion, Kylian Mbappé entame une nouvelle phase de sa carrière. La transformation de son style de jeu au Real Madrid et en équipe de France pourrait déterminer non seulement son développement personnel, mais aussi le destin de toute l'équipe lors de la Coupe du monde 2026.