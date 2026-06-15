Un but en Coupe du Monde apporte la richesse à un joueur qatari

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Un but en Coupe du Monde apporte la richesse à un joueur qatari

L'Autorité d'investissement du Qatar a offert à Boualem Khoukhi 3 millions de dollars américains et une Rolls-Royce Phantom exclusive d'une valeur de plus de 500 000 dollars, selon le magazine « The Touchmine ».

Le but marqué par le joueur qatari Boualem Khoukhi à la 94e minute contre la Suisse lors de la Coupe du Monde 2026 est devenu l'un des moments les plus importants et historiques de sa carrière. Ce but a offert à l'équipe nationale du Qatar un match nul tant attendu et le premier point de son histoire en Coupe du Monde.

La direction de l'équipe et les sponsors ont préparé une récompense importante pour encourager le joueur. Pour cette situation décisive, il a reçu une prime de 3 millions de dollars et une luxueuse Rolls-Royce Phantom d'une valeur de plus d'un demi-million de dollars.

Il est intéressant de noter qu'après le match, une vérification par le système VAR a révélé que le ballon avait touché le défenseur suisse Miro Muheim, et le but a été officiellement enregistré comme un but contre son camp.

Cependant, cela n'a pas affecté la récompense : comme la pression et l'implication de Boualem Khoukhi dans le jeu ont conduit à ce but, il a été annoncé que tous les bonus promis et la voiture de luxe lui seraient remis.

Boualem KhoukhiQatarRolls-Royce PhantomSuisseMiro Muheim
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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