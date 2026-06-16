Jose Mourinho choisit une star de Dortmund pour renforcer le milieu du Real Madrid

L'entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, envisage le milieu de terrain de Borussia Dortmund, Felix Nmecha, comme candidat pour restructurer et dynamiser l'axe central de l'équipe. Le technicien portugais a manifesté un grand intérêt pour le style de jeu de l'international allemand et le considère comme le candidat idéal pour accroître la créativité au Bernabeu. Selon Goal.com, rapporte indique.

D'après les informations de Sky Sport, Jose Mourinho a déjà effectué des demandes initiales concernant les possibilités de transfert du joueur de 25 ans. Nmecha, qui s'est illustré par ses performances solides en Bundesliga, a attiré l'attention du staff technique du club madrilène par sa condition physique et sa capacité à diriger le jeu.

Forte concurrence dans la course au transfert

Cependant, il est clair que le "Club Royal" rencontrera une résistance sérieuse pour ce transfert. Deux géants de la Premier League anglaise — Manchester City et Manchester United — suivent également de près la situation du joueur. Les deux clubs ont l'intention de recruter ce milieu de terrain talentueux pour renforcer leurs effectifs.

Néanmoins, le Borussia Dortmund est en position de force dans les négociations. La direction du club a signé en début d'année un contrat à long terme avec Felix Nmecha jusqu'en 2030, éliminant ainsi toute possibilité d'une vente à bas prix. Cela permet à Dortmund d'imposer ses propres conditions dans toute négociation.

Il a été rapporté que le contrat de Nmecha prévoit une clause libératoire de 70 millions d'euros, mais celle-ci n'entrera en vigueur qu'à partir de l'été 2027. Par conséquent, tout club souhaitant acheter le joueur lors du mercato actuel devra proposer un prix astronomique, bien supérieur à ce montant.

De remplaçant de Bellingham à leader de l'équipe

Nmecha a rejoint Dortmund en provenance de Wolfsburg en 2023 pour 30 millions d'euros. Alors qu'on attendait initialement de lui qu'il comble le vide laissé par Jude Bellingham, il est devenu aujourd'hui un élément indispensable de l'équipe. Il a disputé 112 matchs sous les couleurs des "Jaune et Noir", marquant 13 buts et délivrant 8 passes décisives.

L'entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, a hautement apprécié l'évolution du joueur : "Felix grandit dans la bonne direction. Il est notre métronome au milieu de terrain, il dirige notre jeu et mène l'équipe. Nous avons grand besoin de lui", a souligné le technicien.

Selon Goal.com, Felix Nmecha deviendra l'un des joueurs les mieux payés de Dortmund dès la saison prochaine. Cela indique que le processus de transfert pour le Real Madrid et les clubs anglais sera complexe, non seulement financièrement mais aussi diplomatiquement.