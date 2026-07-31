Avito Uslugi lance un filtre de recherche pour les spécialistes en IA

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Avito Uslugi lance un filtre de recherche pour les spécialistes en IA

Avito Uslugi, l'une des principales plateformes de petites annonces en Russie, a introduit un filtre de recherche spécial qui permet aux utilisateurs de trouver plus rapidement du personnel travaillant dans le domaine de l'IA et des réseaux de neurones. Selon Ixbt.com, la nouvelle fonctionnalité simplifie considérablement la recherche de professionnels travaillant avec les technologies modernes et accroît la transparence sur le marché des services numériques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

À l'heure où les technologies d'intelligence artificielle pénètrent rapidement divers secteurs, la demande de personnel qualifié capable de travailler avec ces outils augmente considérablement. La nouvelle option de recherche vise précisément à répondre à ce besoin, offrant aux clients la possibilité de sélectionner les exécuteurs les plus adaptés à leurs projets.

Fonctionnement de la nouvelle fonctionnalité

Cette opportunité utile est entrée en vigueur dans plusieurs catégories clés de la plateforme, notamment Delovie uslugi (Services aux entreprises), Foto- i videosyomka (Photographie et vidéographie) et Obuchenie (Éducation). Lors de la recherche du service requis, les utilisateurs pourront activer un filtre spécial pour trier spécifiquement les spécialistes des réseaux de neurones et de l'intelligence artificielle.

De leur côté, les spécialistes et les freelances peuvent définir indépendamment cette spécialisation lors de la publication ou de la modification d'une annonce. Ensuite, toutes les données fournies sont soumises à une vérification supplémentaire à l'aide d'algorithmes de machine learning. Cela garantit que seules les annonces de qualité répondant aux exigences spécifiées apparaissent dans les résultats de recherche.

Direction spéciale et perspectives

Selon Ixbt.com, parallèlement au lancement du filtre de recherche, une autre nouvelle catégorie a été ouverte dans la section Delovie uslugi : AI-resheniya, neyroseti (Solutions d'intelligence artificielle, réseaux de neurones). Des offres visant à automatiser divers processus commerciaux y sont regroupées.

Dans le cadre de la section nouvellement ouverte, les services suivants peuvent être trouvés :

  • Création et configuration de chatbots
  • Développement d'assistants d'intelligence artificielle d'entreprise
  • Rédaction de prompts de niveau professionnel
  • Intégration des technologies d'intelligence artificielle dans les flux de travail quotidiens des entreprises
Cette étape devrait stimuler le développement ultérieur du marché des services technologiques et porter la coopération entre entrepreneurs et spécialistes à un nouveau niveau.

Intelligence ArtificielleRéseaux de neuronesAvitoTechnologiesFreelance
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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