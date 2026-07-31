OnePlus présente un smartphone abordable doté d'une batterie de 7000 mAh

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OnePlus présente un smartphone abordable doté d'une batterie de 7000 mAh

Le nouveau smartphone OnePlus N6x, qui se distingue par une énorme batterie de 7000 mAh et un prix abordable, a été officiellement présenté sur le marché indien. Selon ixbt.com, cet appareil économique vise à attirer l'attention des acheteurs des segments moyen et inférieur grâce à sa longue autonomie et ses caractéristiques technologiques modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La principale caractéristique du nouveau smartphone est précisément la capacité de sa batterie. Cependant, charger cette grande capacité prend un certain temps, car l'appareil ne prend en charge qu'un chargeur de 15 W. De plus, les fabricants ont introduit le mode Bypass Charging pour les amateurs de jeux, qui garantit que l'énergie est transmise directement depuis le chargeur et évite la surchauffe de la batterie.

Caractéristiques techniques et écran

OnePlus N6x

L'appareil est équipé d'un écran IPS de 6,8 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité maximale de l'écran atteint 900 nits. La partie matérielle repose sur le processeur MediaTek Dimensity 6360 Apex. Le système d'exploitation moderne Android 16 et la surcouche personnalisée OxygenOS 16 sont installés comme logiciels.

Prix et fonctionnalités supplémentaires

L'appareil photo principal du smartphone comprend un capteur de 13 mégapixels, tandis que la caméra frontale prend des photos avec une résolution de 5 mégapixels. De plus, l'appareil intègre un système de refroidissement à chambre de vapeur d'une surface de 5300 mm². Le boîtier est protégé contre les éclaboussures d'eau et la poussière selon la norme IP64.

Parmi les autres commodités figurent un lecteur d'empreintes digitales monté sur le côté, une prise casque de 3,5 mm, ainsi que des adaptateurs de réseau sans fil Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.3. Les dimensions du gadget sont de 166,38 × 78,13 × 8,65 mm et son poids est de 214 grammes.

Selon les prix proposés en Inde, le OnePlus N6x sera commercialisé en deux modifications :

  • Version 4/64 GB — 200 dollars
  • Version 4/128 GB — 220 dollars

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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