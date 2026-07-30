La violente critique vidéo adressée au président russe Vladimir Poutine par Aleksey Yarmushchik, un acteur russe talentueux de 26 ans, a provoqué une véritable explosion d'information dans le segment russophone d'Internet. Devenue virale avec des millions de vues en quelques heures, l'acteur est soudainement revenu sur ses propos.

Zamin.uz analyse les détails de cet événement sensationnel, les véritables motivations de l'acteur et les aspects intéressants liés à sa carrière au théâtre de Sergey Bezrukov.

1. Faire éclater la bulle informationnelle : Le discours enflammé de la première vidéo

Le matin du 28 juillet 2026, Aleksey Yarmushchik a publié sur sa page Instagram une vidéo contenant un appel direct à Vladimir Poutine. Dans celle-ci, l'acteur, représentant de la génération Z, a exprimé ses opinions politiques ouvertement et avec beaucoup d'émotion.

Les points les plus sensationnels de l'appel de Yarmushchik :

« Poutine n'est pas mon président » : L'acteur a répété cette idée à plusieurs reprises, soulignant que lui et ses pairs ne voulaient pas voir Poutine comme président.

« La Crimée n'est pas à nous » : Il a ouvertement exprimé son désaccord avec l'annexion de la Crimée par la Russie.

La peur des pairs : L'acteur a déclaré que sa génération avait peur du gouvernement actuel, mais qu'elle était mécontente intérieurement. Il a pris pour exemple Shaman (Yaroslav Dronov) qui soutient le gouvernement, s'opposant uniquement aux agents étrangers.

La fatigue de la propagande : Yarmushchik a déclaré qu'il ne voulait pas regarder la télévision d'État et qu'il préférait les services bloqués comme Instagram.

Fait notable : En l'espace de deux jours, cette vidéo a atteint plus d'un million et demi de vues et la publication a recueilli plus de 65 000 J'aime.

2. Un tournant inattendu : La vidéo de « repentir » deux heures plus tard

Alors que la première vidéo devenait virale, Aleksey Yarmushchik a publié un nouvel appel quelques heures plus tard. Dans la deuxième vidéo, son ton et ses idées étaient complètement opposés au premier.

L'acteur a expliqué son changement d'avis de la manière suivante :

Les mots de sa mère : Il a indiqué que sa mère lui avait dit qu'il ne comprenait rien à la politique et que Poutine avait « fait beaucoup » pour le pays.

La « gentillesse » des opposants : L'acteur a déclaré qu'en lisant les commentaires négatifs sur sa première vidéo, il avait été surpris par la « bienveillance » des gens dans leurs écrits. Cette « gentillesse » a été la raison pour laquelle il a changé d'avis.

« Amour » pour le gouvernement : Dans la deuxième vidéo, Yarmushchik a déclaré : « J'aime déjà le gouvernement, je respecte déjà Vladimir Vladimirovitch... »

3. Peur des conséquences et de la mobilisation : Quelles sont les véritables raisons ?

Dans une interview accordée à la publication « Ostorojno, novosti », l'acteur a révélé les véritables motivations de ses actes. Bien qu'il ait qualifié la première vidéo de « tentative de briser la bulle informationnelle », il a admis qu'il avait « bien sûr peur » des conséquences.

« J'ai 26 ans. Tous mes pairs ont peur. Je suis la seule personne à avoir prononcé le nom de famille de Poutine. Les autres sont dans une sorte de peur », a-t-il déclaré.

Le facteur déclenchant de l'appel : Selon l'acteur, les rumeurs concernant le début d'une nouvelle vague de mobilisation en Russie l'ont beaucoup inquiété. « Pour un jeune homme comme moi, c'est l'une des plus fortes sources d'anxiété », a-t-il affirmé.

La carrière d'Aleksey Yarmushchik au théâtre de Sergey Bezrukov et son départ

Avant son activisme politique, Aleksey Yarmushchik a travaillé au Théâtre dramatique de l'oblast de Moscou, dirigé par Sergey Bezrukov. Étant donné que Bezrukov est connu comme un représentant de confiance de Poutine, le fait que Yarmushchik ait travaillé dans ce théâtre avant de critiquer Poutine est un aspect particulièrement intéressant.

L'acteur a quitté le théâtre en juin 2026. Il a donné les raisons suivantes :

Un salaire très bas. Le fait que « les acteurs soient traités comme des biens ». La violation des limites psychologiques et l'atteinte à la dignité.

Tableau des informations clés

Critère / Information Détails Sujet Aleksey Yarmushchik (acteur russe de 26 ans) Première vidéo (28 juillet) A critiqué Poutine, a déclaré que la Crimée « n'est pas à nous » Statistiques virales 1,5M+ de vues, 65k+ J'aime (en 2 jours) Deuxième vidéo (Deux heures plus tard) A déclaré aimer le gouvernement et respecter Poutine Raison principale (Interview) Briser la bulle informationnelle et peur de la mobilisation Ancien lieu de travail Théâtre dramatique de l'oblast de Moscou (Directeur artistique : Sergey Bezrukov) Raison du départ du théâtre Bas salaire, vision des acteurs comme des objets, pression psychologique

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La peur et les conflits intérieurs qui se cachent derrière l'appel cinglant d'un acteur russe à Poutine et son « repentir » deux heures plus tard constituent l'un des sujets les plus brûlants de notre époque.

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Selon vous, à laquelle des deux vidéos les véritables sentiments de l'acteur correspondent-ils le mieux ? Pourquoi a-t-il changé d'avis deux heures plus tard ? Laissez vos avis et suppositions dans les commentaires !