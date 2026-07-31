Cole Palmer prévient Morgan Royers au sujet de sa célébration de but

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Cole Palmer prévient Morgan Royers au sujet de sa célébration de but

L'attaquant de Chelsea, Cole Palmer, a plaisanté en avertissant son nouveau coéquipier Morgan Rogers, menaçant de lui envoyer des huissiers pour avoir reproduit sa célèbre célébration de but. Cette situation a suscité un vif intérêt dans le monde du football et a mis en lumière la bonne entente entre les internationaux anglais, rapporte Goal.com. rapporte .

Selon Goal.com, Morgan Rogers a rejoint Chelsea en provenance d'Aston Villa pour un montant record de 117 millions de livres sterling. Bien que les deux joueurs fassent souvent le geste « cold » (froid) sur le terrain pour exprimer leur sang-froid, Cole Palmer avait déjà enregistré officiellement ce geste comme marque déposée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni l'année dernière.

Menace judiciaire et amitié

Lors d'une interview accordée à la presse en marge de la tournée de pré-saison en Australie, Cole Palmer est revenu sur ce sujet. Selon lui, les joueurs n'ont pas encore eu de discussion sérieuse à ce sujet, mais l'avantage juridique est clairement du côté de Palmer.

« Nous n'en avons jamais parlé. Il le fait aussi, je le fais aussi. Je l'ai déposé comme marque, donc s'il refait quoi que ce soit, des huissiers frapperont à sa porte. Non, je rigole, on le fera ensemble », a plaisanté le leader de Chelsea.

Anciennes connaissances et nouveau défi

Il est intéressant de noter que Rogers et Palmer ont évolué ensemble dans la même équipe au début de leur carrière professionnelle. Bien qu'ils aient ensuite pris des chemins différents, le destin les a réunis à nouveau dans le géant londonien. Dès sa première saison à Chelsea, Palmer s'est illustré en inscrivant 22 buts et en délivrant 11 passes décisives.

Bien que Rogers ait techniquement été le premier à utiliser ce geste en match officiel, le fait que Cole l'ait légalement breveté lui confère un avantage officiel. Pour l'instant, Morgan Rogers n'a pas encore rejoint l'effectif de Chelsea en raison de ses vacances post-sélection, mais les fans attendent avec impatience les performances des deux stars sur le terrain.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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