Jamie Carragher met en garde Liverpool contre le transfert de Bradley Barcola

·21·Sport
Jamie Carragher met en garde Liverpool contre le transfert de Bradley Barcola

L'ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher a exhorté les Reds à ne pas dépenser plus de 100 millions de livres sterling pour l'ailier du Paris Saint-Germain Bradley Barcola. Selon lui, le club doit concentrer sa politique de transferts sur la recherche d'un digne successeur à Mohamed Salah, l'effectif comptant déjà suffisamment d'ailiers gauches. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations d'ESPN, Liverpool préparerait une offre officielle pour l'attaquant du club parisien Bradley Barcola. De son côté, le Paris Saint-Germain évalue son international français à environ 150 millions d'euros (129 millions de livres). Cependant, cet achat potentiel a suscité de nombreuses questions parmi les experts et les supporters.

Quand le flanc gauche est saturé

Dans une interview accordée à Sky Sports News, Jamie Carragher a salué le talent de Barcola, tout en soulignant que son poste de prédilection est principalement l'aile gauche. À ce poste, Liverpool dispose déjà de suffisamment d'éléments tels que Cody Gakpo, le jeune joueur talentueux Rio Ngumoha ainsi que la nouvelle recrue Victor Muñoz.

Selon Carragher, alors que l'équipe compte déjà au moins quatre joueurs capables d'évoluer sans problème sur le flanc gauche, recruter un joueur aussi cher pour le même poste est une décision illogique. Le problème principal réside dans l'absence d'un joueur capable d'évoluer sur l'aile droite et de remplacer Mohamed Salah.

Le problème du remplacement de Salah

L'ancien joueur a tenu à souligner qu'il n'y a actuellement aucun autre footballeur dans l'effectif de Liverpool qui se sente pleinement à l'aise sur l'aile droite. Il a affirmé ouvertement que prendre la relève de Mo Salah est la tâche la plus importante du moment et que Bradley Barcola ne pourrait pas l'accomplir.

Carragher a également exprimé son inquiétude quant au fait que de tels transferts majeurs pourraient entraver la progression des jeunes talents issus de l'académie du club, notamment Rio Ngumoha, 17 ans, qui a marqué contre Wrexham lors d'un match de préparation.

LiverpoolJamie CarragherBradley BarcolaMohamed SalahPremier League
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Arsenal a trouvé un accord pour le transfert de Bruno GuimarãesArsenal a trouvé un accord pour le transfert de Bruno GuimarãesAujourd'hui, 17:11La déclaration sensationnelle d'Ancelotti : les véritables raisons de la crise de l'équipe du BrésilLa déclaration sensationnelle d'Ancelotti : les véritables raisons de la crise de l'équipe du BrésilAujourd'hui, 16:37L'académie du Real Madrid réalise des revenus records grâce aux transfertsL'académie du Real Madrid réalise des revenus records grâce aux transfertsAujourd'hui, 16:31Cole Palmer prévient Morgan Royers au sujet de sa célébration de butCole Palmer prévient Morgan Royers au sujet de sa célébration de butAujourd'hui, 16:16Sandro Tonali s'exprime sur les raisons de son transfert à TottenhamSandro Tonali s'exprime sur les raisons de son transfert à TottenhamAujourd'hui, 15:37Le Real Madrid recrute le jeune attaquant Carlos EspíLe Real Madrid recrute le jeune attaquant Carlos EspíAujourd'hui, 15:13
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché