Jamie Carragher met en garde Liverpool contre le transfert de Bradley Barcola

L'ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher a exhorté les Reds à ne pas dépenser plus de 100 millions de livres sterling pour l'ailier du Paris Saint-Germain Bradley Barcola. Selon lui, le club doit concentrer sa politique de transferts sur la recherche d'un digne successeur à Mohamed Salah, l'effectif comptant déjà suffisamment d'ailiers gauches. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations d'ESPN, Liverpool préparerait une offre officielle pour l'attaquant du club parisien Bradley Barcola. De son côté, le Paris Saint-Germain évalue son international français à environ 150 millions d'euros (129 millions de livres). Cependant, cet achat potentiel a suscité de nombreuses questions parmi les experts et les supporters.

Quand le flanc gauche est saturé

Dans une interview accordée à Sky Sports News, Jamie Carragher a salué le talent de Barcola, tout en soulignant que son poste de prédilection est principalement l'aile gauche. À ce poste, Liverpool dispose déjà de suffisamment d'éléments tels que Cody Gakpo, le jeune joueur talentueux Rio Ngumoha ainsi que la nouvelle recrue Victor Muñoz.

Selon Carragher, alors que l'équipe compte déjà au moins quatre joueurs capables d'évoluer sans problème sur le flanc gauche, recruter un joueur aussi cher pour le même poste est une décision illogique. Le problème principal réside dans l'absence d'un joueur capable d'évoluer sur l'aile droite et de remplacer Mohamed Salah.

Le problème du remplacement de Salah

L'ancien joueur a tenu à souligner qu'il n'y a actuellement aucun autre footballeur dans l'effectif de Liverpool qui se sente pleinement à l'aise sur l'aile droite. Il a affirmé ouvertement que prendre la relève de Mo Salah est la tâche la plus importante du moment et que Bradley Barcola ne pourrait pas l'accomplir.

Carragher a également exprimé son inquiétude quant au fait que de tels transferts majeurs pourraient entraver la progression des jeunes talents issus de l'académie du club, notamment Rio Ngumoha, 17 ans, qui a marqué contre Wrexham lors d'un match de préparation.